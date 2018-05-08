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08 мая 2018
14:30  08 мая 2018 0

Порошенко подсчитал, сколько россиян воюет в Донбассе

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
По словам украинского лидера, у него есть подтвержденная информация о регулярных российских войскахФото: пресс-служба президента Украины
новость из сюжета:
Война на Украине
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что до 50% тех, кто сейчас воюет в Донбассе против Киева, являются гражданами России. По данным украинского лидера, в различные периоды конфликта количество российских войск на оккупированной территории якобы составляло от 2,5 тысяч человек до 10 тысяч.

По данным Порошенко, на Донбассе против Киева также воюют еще 50 тысяч человек, так называемых российских волонтеров. Эти люди были призваны якобы через российскую мобилизационную систему.«Однако они делают вид, что они не солдаты регулярной армии. Но они россияне, они по национальности русские, они российские солдаты. Они используют российское оружие и амуницию», — цитирует «Интерфакс» Порошенко. Он заверил, что Украина обладает подверженной информацией о численности регулярных российских войск в «оккупированной части Донбасса».

По мнению президента Украины, российский лидер Владимир Путин стремится захватить Украину: «Да, отвоевать. И вернуть СССР или Российскую империю». Порошенко уточнил, что «в этой ситуации, безусловно, нужны миротворцы». Он добавил: «Невозможно, чтобы миротворческая миссия проходила одновременно с пребыванием российских войск».

Однако ранее замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что Киев не может юридически доказать присутствие в Донбассе регулярной российской армии, напоминает «Национальная служба новостей»: «Несмотря на все старания, мы не можем юридически доказать присутствие в Донбассе регулярной российской армии».

Иван Шестак
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