Дроботенко придумал, как заработать на разводе Джигарханяна

Юморист Сергей Дроботенко придумал новый способ заработать: артист начал выпускать авторские пародии на скандальные российские ток-шоу. Сюжетом для одной из юмористических зарисовок послужил громкий развод актера Армена Джигарханяна с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Идея пришла в голову Дроботенко после просмотра нескольких выпусков телевизионных шоу на отечественном телевидении. «Там немножко досталось всем нашим звездам ток-шоу. Пародия на весь идиотизм, который творится с этими ДНК-тестами и внебрачными детьми», — рассказал юморист в интервью журналу «Собеседник». Он отметил, что зрители встретили его номер бурными овациями. «Они в повале, потому что их самих это уже порядком достало», — объяснил причину успеха своей пародии Дроботенко.
Напомним, что экс-супруга Армена Джигарханяна, Виталина Цымбалюк-Романовская не раз становилась героиней телевизионных программ на федеральных каналах. В них она рассказывала о личной жизни с легендарным актером, взаимоотношениях и догадках о причинах расставания. В последнем выпуске телевизионного ток-шоу Цымбалюк-Романовская рассказала о сексуальной жизни с народным артистом.