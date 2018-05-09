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09 мая 2018
17:41  09 мая 2018 0

Дроботенко придумал, как заработать на разводе Джигарханяна

По словам юмориста, публика встречает номер бурными овациямиФОТО: Instagram-аккаунт newyear_festival

Юморист Сергей Дроботенко придумал новый способ заработать: артист начал выпускать авторские пародии на скандальные российские ток-шоу. Сюжетом для одной из юмористических зарисовок послужил громкий развод актера Армена Джигарханяна с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Идея пришла в голову Дроботенко после просмотра нескольких выпусков телевизионных шоу на отечественном телевидении. «Там немножко досталось всем нашим звездам ток-шоу. Пародия на весь идиотизм, который творится с этими ДНК-тестами и внебрачными детьми», — рассказал юморист в интервью журналу «Собеседник». Он отметил, что зрители встретили его номер бурными овациями. «Они в повале, потому что их самих это уже порядком достало», — объяснил причину успеха своей пародии Дроботенко.

Напомним, что экс-супруга Армена Джигарханяна, Виталина Цымбалюк-Романовская не раз становилась героиней телевизионных программ на федеральных каналах. В них она рассказывала о личной жизни с легендарным актером, взаимоотношениях и догадках о причинах расставания. В последнем выпуске телевизионного ток-шоу Цымбалюк-Романовская рассказала о сексуальной жизни с народным артистом.

Павел Маркуш
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