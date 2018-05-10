Город Серов Свердловской области после мощной бури завалило снегом. Несколько городских улиц и близлежащих поселков осталось без света.
Согласно информации с сайта Управления гражданской защиты Серова, из-за аварий было отключено электричество в поселках Красный Яр, Новая Кола, Ключевой, селе Филькино и в районе Сортировки. Суммарное число пострадавших от отключения электричества за последние сутки составило свыше 7,5 тысячи человек. В данный момент работа сетей практически полностью восстановлена. Накануне, 9 мая, порывы ветра в городе достигали 20 метров в секунду.
В соцсетях горожане, помимо жалоб на отключение света, постят фотографии заснеженных улиц и дворов. «Ледниковый период не за горами: света нет, снег есть. Кто на мамонта пойдет?»; «Как чувствовала, что резину рано еще менять»; «Продаем шорты, покупаем шубы».