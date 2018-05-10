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10 мая 2018
09 мая 2018
08 мая 2018
11:42  10 мая 2018 0

Уральский город лишился света из-за снежной бури. ФОТО

Так выглядит Серов в начале маяФото: Максим Тумаланов, «ВКонтакте»

Город Серов Свердловской области после мощной бури завалило снегом. Несколько городских улиц и близлежащих поселков осталось без света.

Согласно информации с сайта Управления гражданской защиты Серова, из-за аварий было отключено электричество в поселках Красный Яр, Новая Кола, Ключевой, селе Филькино и в районе Сортировки. Суммарное число пострадавших от отключения электричества за последние сутки составило свыше 7,5 тысячи человек. В данный момент работа сетей практически полностью восстановлена. Накануне, 9 мая, порывы ветра в городе достигали 20 метров в секунду.

В соцсетях горожане, помимо жалоб на отключение света, постят фотографии заснеженных улиц и дворов. «Ледниковый период не за горами: света нет, снег есть. Кто на мамонта пойдет?»; «Как чувствовала, что резину рано еще менять»; «Продаем шорты, покупаем шубы».

Из-за бури даже ветки деревьев обледенели
Фото: Надежда Утриванова, «ВКонтакте»

Данил Бардин
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