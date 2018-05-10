Лолита рассказала о конфликте с сумасшедшим соседом в Болгарии

18:44 10 мая 2018 2

Артистка написала заявление в полицию Фото: Личная страница Милявской Лолиты в Instagram

У певицы Лолиты Милявской случился конфликт соседями по жилому комплексу в Болгарии, куда она приехала отдохнуть. 50-летний сосед заявил в отдел полиции, что артистка хочет расправиться с ним и его семьей. В ответ Лолита составила ответное заявление в правоохранительные органы.

Житель города Бургас обратился к отечественным полицейским с заявлением, что Лолита и ее супруг вылетели из Москвы в Болгарию, чтобы расправиться с ним. Представители правоохранительных органов связались с певицей, которая объяснила, что не угрожала соседу расправой, а в Болгарию она летит отдыхать.

Лолита отметила, что заметила психические отклонения в поведении мужчины уже давно. «Свою речь он начал с того, что „сегодня утром я говорил с Путиным и Путин дал мне поручение“. Мне его действительно жалко, он действительно болен», — передает «5 канал» слова Милявской. Она добавила, что знает о размолвке соседа с супругой, которая «не смогла это терпеть и забрала ребенка». Также Лолита Милявская добавила, что уже написала встречное заявление в полицию, и при пересечении границы России мужчину ждут неприятности. «Я написала заявление, потому что у него есть российский паспорт, то есть при пересечении границы России он будет подвергнут принудительному психиатрическому освидетельствованию», — завершила Лолита.

Ранее артистка рассказала своим подписчикам в instagram-аккаунте о курьезном случае на русско-китайской границе. Лолита призналась, что пограничники перепутали ее с мужчиной.