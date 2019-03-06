Генштаб Украины увидел угрозу военного вторжения с трех направлений

Особая угроза исходит со стороны России, считают в генштабе ВСУ Фото: официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Война на Украине

Для Украины существует военная угроза с трех направлений. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил страны Виктор Муженко.

«В существующих геополитических реалиях мы прогнозируем военные угрозы по трем направлениям: северу, востоку и югу», — приводит «Комсомольская правда» слова Муженко. Он также добавил, что особая угроза исходит со стороны России, уточняет телеканал 360.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что Россия не может напасть на дружественный народ. «Если начальник Генштаба эти три направления видит со стороны России, то это недалекий человек», — цитирует РИА «Новости» Водолацкого.

В декабре прошлого года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе с Россией. Действие документа закончится 1 апреля 2019 года.