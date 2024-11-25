Mash: пассажиров «Азимута» в Турции спас продавец фруктов Султан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина после спасения пассажиров заявил, что не считает себя героем
Мужчина после спасения пассажиров заявил, что не считает себя героем Фото:

Пассажиров рейса авиакомпании «Азимут», загоревшегося при посадке в аэропорту Антальи (Турция), спас продавец фруктов из Краснодара Султан. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Мужчина заявил, что не считает себя героем. „Бог нас спас. Я обычный торгаш. Просто занимаюсь фруктами“, — рассказал он telegram-каналу Mash. Султан летел в Египет за товаром через Турцию. Когда начался пожар, мужчина заметил, что одна из молодых стюардесс запаниковала и не смогла самостоятельно открыть дверь аварийного выхода, тогда он вмешался и помог девушке.

В самолете российской авиакомпании «Азимут» возник пожар во время посадки в аэропорту Антальи, оно было успешно ликвидировано. Пассажиры самолета в свою очередь пишут коллективный иск. Они утверждают, что надышались угарным газом и не дождались багажа, передает «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пассажиров рейса авиакомпании «Азимут», загоревшегося при посадке в аэропорту Антальи (Турция), спас продавец фруктов из Краснодара Султан. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Мужчина заявил, что не считает себя героем. „Бог нас спас. Я обычный торгаш. Просто занимаюсь фруктами“, — рассказал он telegram-каналу Mash. Султан летел в Египет за товаром через Турцию. Когда начался пожар, мужчина заметил, что одна из молодых стюардесс запаниковала и не смогла самостоятельно открыть дверь аварийного выхода, тогда он вмешался и помог девушке. В самолете российской авиакомпании «Азимут» возник пожар во время посадки в аэропорту Антальи, оно было успешно ликвидировано. Пассажиры самолета в свою очередь пишут коллективный иск. Они утверждают, что надышались угарным газом и не дождались багажа, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...