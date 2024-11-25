Mash: пассажиров «Азимута» в Турции спас продавец фруктов Султан

Пассажиров рейса авиакомпании «Азимут», загоревшегося при посадке в аэропорту Антальи (Турция), спас продавец фруктов из Краснодара Султан. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Мужчина заявил, что не считает себя героем. „Бог нас спас. Я обычный торгаш. Просто занимаюсь фруктами“, — рассказал он telegram-каналу Mash. Султан летел в Египет за товаром через Турцию. Когда начался пожар, мужчина заметил, что одна из молодых стюардесс запаниковала и не смогла самостоятельно открыть дверь аварийного выхода, тогда он вмешался и помог девушке.
В самолете российской авиакомпании «Азимут» возник пожар во время посадки в аэропорту Антальи, оно было успешно ликвидировано. Пассажиры самолета в свою очередь пишут коллективный иск. Они утверждают, что надышались угарным газом и не дождались багажа, передает «Царьград».
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