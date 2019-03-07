Чиновников заставят отчитываться о работе с петициями россиян

Отчет будет выходить ежеквартально Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Министерства и ведомства будут отчитывать о работе с инициативами российских граждан. Чиновников заставят раз в квартал сообщать о действиях, которые власти собираются предпринять в ответ на популярные петиции.

Об этом говорится в проекте специального указа президента России Владимира Путина. «Указ уточняет правила рассмотрения общественных петиций, набравших более 100 000 голосов на сайте „Российской общественной инициативы“ (РОИ)», — пишет газета «Ведомости». Обязательное рассмотрение петиций в парламенте предполагалось еще в 2013 году, после выхода статьи Путина «Демократия и качество государства». Но инициативы, получившие широкую поддержку общества, так и не доходили до властей.

Механику процесса изданию объяснил глава Фонда информационной демократии Илья Массух, который обеспечивает работу РОИ. Массух признал, что из всех петиций, набравших 100 тысяч голосов, в работу попало всего 10. При этом никакой ясности о том, что органы власти сделали в рамках реакции на петицию, нет. Но теперь, когда чиновников заставят отчитываться о результатах своей работы, «замалчивать вопросы» станет труднее.

Еще одной площадкой, которой россияне пользуются для создания петиций, является сайт change.org. С помощью этой платформы удалось, например, аннулировать пени и неустойки по ипотечному кредиту больной раком россиянки, напоминает ИА FlashSiberia.