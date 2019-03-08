Илон Маск назвал «лучшим» российский ракетный двигатель

Американский изобретатель оценил российскую разработку Фото: Роскосмос

Глава американской компании Space X Илон Маск высоко оценил российский ракетный двигатель «Ангара». Своим мнением изобретатель поделился на своей странице в Twitter.

«В России отличное ракетостроение и лучший двигатель, который сейчас летает», — признался Маск. Он также отметил, что было бы неплохо увидеть многоразовую версию российской ракеты-носителя. «Многоразовая версия их новой ракеты „Ангара“ была бы отличной», — заявил Маск.

Так Маск ответил на статью портала Arstechnica, уточняет телеканал «Царьград». В ней эксперты сравнили российскую ракету «Союз» и космический корабль Dragon 2 от компании Маска Space X. Аппарат американца в материале назвали «кораблем будущего». Однако, Маск согласился с этим лишь отчасти, подчеркнув, что российская «Ангара» все равно лучше.

Ранее Маск похвалил российский ракетный двигатель РД-180. Изобретатель назвал его великолепным с точки зрения конструкции. И пристыдил соотечественников за то, что «Boeing и Lockheed вынуждены использовать российский двигатель».