Рогозин ответил Маску, похвалившему российскую ракету

Екатерина Бойбородина
© Служба новостей «URA.RU»
08 марта 2019 в 14:07
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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, рогозин дмитрий
Рогозин заявил, что не будет спорить с МаскомФото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ответил основателю компании SpaceX Илону Маску. Ранее Маск высоко оценил ракетную технику России.

«Здесь с Илоном не поспоришь», — написал Рогозин в Twitter. Ранее основатель SpaceX высоко оценил российский ракетный двигатель «Ангара».

Так Маск прокомментировал статью портала Arstechnica. В ней эксперты сравнили российскую ракету «Союз» и космический корабль Dragon 2, разработанный в Space X, напоминает Life.ru. В публикации американский корабль назвали кораблем будущего, однако сам Маск заявил, что российская «Ангара» все равно лучше.

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