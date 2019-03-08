Рогозин ответил Маску, похвалившему российскую ракету

Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ответил основателю компании SpaceX Илону Маску. Ранее Маск высоко оценил ракетную технику России.
«Здесь с Илоном не поспоришь», — написал Рогозин в Twitter. Ранее основатель SpaceX высоко оценил российский ракетный двигатель «Ангара».
Так Маск прокомментировал статью портала Arstechnica. В ней эксперты сравнили российскую ракету «Союз» и космический корабль Dragon 2, разработанный в Space X, напоминает Life.ru. В публикации американский корабль назвали кораблем будущего, однако сам Маск заявил, что российская «Ангара» все равно лучше.