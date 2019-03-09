08 марта 2019

Министр обороны Чехии сравнил российскую «угрозу» с террористической

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
09 марта 2019 в 02:42
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Армию России назвали угрозой для НАТОФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава министерства обороны Чехии Лубомир Метнар включил Россию в список главных угроз для НАТО. К ним же глава ведомства причислил терроризм и кибератаки.

«На первом месте среди угроз находится терроризм, прежде всего — опасность глобального расширения локальных террористических организаций. Второе место я отвожу кибернетическим угрозам, а третье — угрозам со стороны России», — приводит РИА «Новости» слова министра.

Говоря о российской «угрозе» политик пояснил, что она заключается в перевооружении армии, переброске войск, многочисленных военных учениях, а также событиях, которые связаны «с другими странами бывшего социалистического блока».

Тема угрозы со стороны РФ поднималась странами Запада неоднократно. В феврале НАТО увидело угрозы в послании президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Незадолго до этого Великобритания заявила о намерении нарастить военное присутствие в Арктике, чтобы защитить северный фланг альянса.

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