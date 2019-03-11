В Свердловской области в год вырабатывается более 11 млн кубометров мусора Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловская область вошла в число лидеров по генерации твердых коммунальных отходов (ТКО). Это следует из отчета аудиторско-консалтинговой компании FinExapertiza.

«Лидер по объему накопления отходов — Московская область, где проживает 7,6 млн человек», — сообщает РБК со ссылкой на данные аналитиков. Один житель Подмосковья, как подсчитали эксперты, производит более 3,6 кубометра мусора в год. В целом по региону количество ТКО превысило 27,5 млн кубометров.

По сравнению с Подмосковьем, свердловчане производят отходов чуть ли не втрое меньше — 11,1 млн кубометров. С показателем в 2,6 кубометра на человека Средний Урал оказался на пятой строке мусорного рейтинга, пропустив вперед Москву, Краснодарский край и Башкирию. В десятку самых «замусоренных» также вошли Санкт-Петербург, Ростовская область, Татарстан, Нижегородская и Самарская области.

Наименьшее количество мусора аналитики нашли на Чукотке, передает «Царьград». При населении в 49, 3 тысячи человек в год они генерируют порядка 51,6 тысячи кубометров отходов. При этом в Еврейской автономной области, несмотря на втрое большее число жителей, отходов скапливается всего 57,3 тысячи кубометров. Это позволило региону также войти в число наименее замусоренных.