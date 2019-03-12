Каждому десятому россиянину не хватает на еду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Главред ямальской газеты «Полярный круг» Дмитрий Фомин приставал к жене бизнесмена, за что тот его избил. Фомин в отместку наябедничал своему другу — главе администрации Салехарда. Теперь бизнесмен, защитивший свою жену, сядет, если не заплатит три миллиона рублей.