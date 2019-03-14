В Екатеринбурге у школы в центре города грабят и избивают учеников

В центре Екатеринбурга, во дворе школы №10 на улице Вайнера, 54, подростковая банда терроризирует учеников. Злоумышленники грабят и избивают школьников.
О нападении на сына сообщил отец пострадавшего на одном из городских форумов. «Подошли три урода 14-15 лет, и стали требовать телефон. Посторонние зашли спокойно на территорию школы. Мой не отдал, так… втроем его запинали. Разбита губа и гематома на лице. Что, вернулись 90-е?.. Еще за час троих ограбили и избили у школы. И только мой с ними стал драться, остальных просто ограбили и побили. Ладно нож не воткнули», — написал отец пострадавшего мальчика.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу подтвердили случившееся. «Сообщение 13 марта поступило в отдел полиции №5. Подразделением по делам несовершеннолетних проводится проверка. Трое пострадавших 2007 и 2006 годов рождения отправлены на судебно-медицинские исследования для установлении тяжести причиненного вреда здоровью. Сотрудники полиции устанавливают личности тех, кто причинил телесные повреждения пятиклассникам».