21 декабря 2024
20 декабря 2024

В зоопарк Екатеринбурга приехал белый медвежонок из Якутии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый питомец зоопарка медвежонок Хатанга. Екатеринбург, зоопарк, белый медведь
До этого дня в екатеринбургском зоопарке жила лишь одна белая медведица — Хатанга Фото:

В Екатеринбург привезли белого медвежонка по имени Вилюй из зоопарка «Орто-Дойду» в Якутии. Ему совсем недавно исполнился годик. Об это сообщили в пресс-службе авиакомпании «Якутия».

«До свидания, наш ласковый мишка. Утром 22 декабря в аэропорту Якутск в специальной клетке для транспортировки погрузили на борт самолета белого медвежонка Вилюя. Годовалый самец улетел на постоянное место жительства в зоопарк Екатеринбурга», — говорится в сообщении.

Вилюй и его сестра Яна родились в зоопарке 4 декабря 2023 года. Имена для медвежат выбирали с помощью проведения всероссийского конкурса. Родителей близнецов зовут Колымана и Ломоносов.

Ранее в Екатеринбургском зоопарке появился питомец, который часто становится героем мемов и песен, — капибара. Животное предпочитает есть листья салата, одуванчики и ягоды.

На фото Вилюй вместе со своей мамой Колыманой
На фото Вилюй вместе со своей мамой Колыманой
У Вилюя есть сестра Яна
У Вилюя есть сестра Яна

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В Екатеринбург привезли белого медвежонка по имени Вилюй из зоопарка «Орто-Дойду» в Якутии. Ему совсем недавно исполнился годик. Об это сообщили в пресс-службе авиакомпании «Якутия». «До свидания, наш ласковый мишка. Утром 22 декабря в аэропорту Якутск в специальной клетке для транспортировки погрузили на борт самолета белого медвежонка Вилюя. Годовалый самец улетел на постоянное место жительства в зоопарк Екатеринбурга», — говорится в сообщении. Вилюй и его сестра Яна родились в зоопарке 4 декабря 2023 года. Имена для медвежат выбирали с помощью проведения всероссийского конкурса. Родителей близнецов зовут Колымана и Ломоносов. Ранее в Екатеринбургском зоопарке появился питомец, который часто становится героем мемов и песен, — капибара. Животное предпочитает есть листья салата, одуванчики и ягоды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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