В зоопарк Екатеринбурга приехал белый медвежонок из Якутии. Фото

22 декабря 2024 в 10:47 Размер текста - 17 +

До этого дня в екатеринбургском зоопарке жила лишь одна белая медведица — Хатанга Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбург привезли белого медвежонка по имени Вилюй из зоопарка «Орто-Дойду» в Якутии. Ему совсем недавно исполнился годик. Об это сообщили в пресс-службе авиакомпании «Якутия». «До свидания, наш ласковый мишка. Утром 22 декабря в аэропорту Якутск в специальной клетке для транспортировки погрузили на борт самолета белого медвежонка Вилюя. Годовалый самец улетел на постоянное место жительства в зоопарк Екатеринбурга», — говорится в сообщении. Вилюй и его сестра Яна родились в зоопарке 4 декабря 2023 года. Имена для медвежат выбирали с помощью проведения всероссийского конкурса. Родителей близнецов зовут Колымана и Ломоносов. Ранее в Екатеринбургском зоопарке появился питомец, который часто становится героем мемов и песен, — капибара. Животное предпочитает есть листья салата, одуванчики и ягоды. На фото Вилюй вместе со своей мамой Колыманой зоопарк «Орто-Дойду» У Вилюя есть сестра Яна зоопарк «Орто-Дойду» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбург привезли белого медвежонка по имени Вилюй из зоопарка «Орто-Дойду» в Якутии. Ему совсем недавно исполнился годик. Об это сообщили в пресс-службе авиакомпании «Якутия». «До свидания, наш ласковый мишка. Утром 22 декабря в аэропорту Якутск в специальной клетке для транспортировки погрузили на борт самолета белого медвежонка Вилюя. Годовалый самец улетел на постоянное место жительства в зоопарк Екатеринбурга», — говорится в сообщении. Вилюй и его сестра Яна родились в зоопарке 4 декабря 2023 года. Имена для медвежат выбирали с помощью проведения всероссийского конкурса. Родителей близнецов зовут Колымана и Ломоносов. Ранее в Екатеринбургском зоопарке появился питомец, который часто становится героем мемов и песен, — капибара. Животное предпочитает есть листья салата, одуванчики и ягоды.