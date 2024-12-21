В Екатеринбург привезли белого медвежонка по имени Вилюй из зоопарка «Орто-Дойду» в Якутии. Ему совсем недавно исполнился годик. Об это сообщили в пресс-службе авиакомпании «Якутия».
«До свидания, наш ласковый мишка. Утром 22 декабря в аэропорту Якутск в специальной клетке для транспортировки погрузили на борт самолета белого медвежонка Вилюя. Годовалый самец улетел на постоянное место жительства в зоопарк Екатеринбурга», — говорится в сообщении.
Вилюй и его сестра Яна родились в зоопарке 4 декабря 2023 года. Имена для медвежат выбирали с помощью проведения всероссийского конкурса. Родителей близнецов зовут Колымана и Ломоносов.
Ранее в Екатеринбургском зоопарке появился питомец, который часто становится героем мемов и песен, — капибара. Животное предпочитает есть листья салата, одуванчики и ягоды.
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