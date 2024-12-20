20 декабря 2024

Летевший из Екатеринбурга в Казань самолет развернули из-за атаки беспилотников. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в Аэропорту Кольцово. Екатеринбург, взлет самолета, гражданская авиация, самолет, sukhoi superjet100, парк авиатехники, ssj100-95lr
Самолет вернулся обратно в аэропорт Кольцово Фото:

Пассажирский самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Казань, развернули через час после вылета. Информация о рейсе появилась в сервисе по отслеживанию полетов. Ранее столицу Татарстана атаковали дроны.

Известно, что самолет вылетел из аэропорта Кольцово 21 декабря в 09:12 (по мск) и приземлился там же в 10:26 (по мск). При этом, согласно данным сервиса по отслеживанию полетов flightaware.com, судно вылетело из Екатеринбурга с опозданием 20 минут.

В Минобороны России подтвердили, что дроны атаковали Казань. «Около 07:50 (по мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России», — отметили в ведомстве.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.

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Пассажирский самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Казань, развернули через час после вылета. Информация о рейсе появилась в сервисе по отслеживанию полетов. Ранее столицу Татарстана атаковали дроны. Известно, что самолет вылетел из аэропорта Кольцово 21 декабря в 09:12 (по мск) и приземлился там же в 10:26 (по мск). При этом, согласно данным сервиса по отслеживанию полетов flightaware.com, судно вылетело из Екатеринбурга с опозданием 20 минут. В Минобороны России подтвердили, что дроны атаковали Казань. «Около 07:50 (по мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России», — отметили в ведомстве. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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