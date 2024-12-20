Летевший из Екатеринбурга в Казань самолет развернули из-за атаки беспилотников. Видео

21 декабря 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

Самолет вернулся обратно в аэропорт Кольцово Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пассажирский самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Казань, развернули через час после вылета. Информация о рейсе появилась в сервисе по отслеживанию полетов. Ранее столицу Татарстана атаковали дроны. Известно, что самолет вылетел из аэропорта Кольцово 21 декабря в 09:12 (по мск) и приземлился там же в 10:26 (по мск). При этом, согласно данным сервиса по отслеживанию полетов flightaware.com, судно вылетело из Екатеринбурга с опозданием 20 минут. В Минобороны России подтвердили, что дроны атаковали Казань. «Около 07:50 (по мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России», — отметили в ведомстве. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пассажирский самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Казань, развернули через час после вылета. Информация о рейсе появилась в сервисе по отслеживанию полетов. Ранее столицу Татарстана атаковали дроны. Известно, что самолет вылетел из аэропорта Кольцово 21 декабря в 09:12 (по мск) и приземлился там же в 10:26 (по мск). При этом, согласно данным сервиса по отслеживанию полетов flightaware.com, судно вылетело из Екатеринбурга с опозданием 20 минут. В Минобороны России подтвердили, что дроны атаковали Казань. «Около 07:50 (по мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России», — отметили в ведомстве. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.