Пассажирский самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Казань, развернули через час после вылета. Информация о рейсе появилась в сервисе по отслеживанию полетов. Ранее столицу Татарстана атаковали дроны.
Известно, что самолет вылетел из аэропорта Кольцово 21 декабря в 09:12 (по мск) и приземлился там же в 10:26 (по мск). При этом, согласно данным сервиса по отслеживанию полетов flightaware.com, судно вылетело из Екатеринбурга с опозданием 20 минут.
В Минобороны России подтвердили, что дроны атаковали Казань. «Около 07:50 (по мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России», — отметили в ведомстве.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.
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