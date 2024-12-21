В Нижнем Тагиле (Свердловская область) днем 21 декабря загорелась квартира в жилом доме на улице Высокогорской. Местные жители сообщили, что на месте происшествия слышали хлопки.
«Горела жилая квартира. Языки пламени вырывались на улицу, были слышны хлопки. Когда пожарные приехали, квартира уже вся была объята пламенем», — рассказала собеседница telegram-канала «Инцидент Нижний Тагил».
Подробности происшествия неизвестны. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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