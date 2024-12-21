21 декабря 2024
20 декабря 2024

«Слышны хлопки»: в Нижнем Тагиле огонь выжег квартиру. Видео

В Нижнем Тагиле во время пожара в квартире прозвучали хлопки
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам тагильчан, у горящей квартиры были слышны взрывы (архивное фото)
По словам тагильчан, у горящей квартиры были слышны взрывы (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) днем 21 декабря загорелась квартира в жилом доме на улице Высокогорской. Местные жители сообщили, что на месте происшествия слышали хлопки.

«Горела жилая квартира. Языки пламени вырывались на улицу, были слышны хлопки. Когда пожарные приехали, квартира уже вся была объята пламенем», — рассказала собеседница telegram-канала «Инцидент Нижний Тагил».

Подробности происшествия неизвестны. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) днем 21 декабря загорелась квартира в жилом доме на улице Высокогорской. Местные жители сообщили, что на месте происшествия слышали хлопки. «Горела жилая квартира. Языки пламени вырывались на улицу, были слышны хлопки. Когда пожарные приехали, квартира уже вся была объята пламенем», — рассказала собеседница telegram-канала «Инцидент Нижний Тагил». Подробности происшествия неизвестны. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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