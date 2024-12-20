Обиженные рокеры и облава на БДСМ-вечеринку: главные ивент-скандалы года в Екатеринбурге

В 2024 году в Екатеринбурге артисты отменяли концерт и уничтожали арт-объекты

21 декабря 2024 в 10:11 Размер текста - 17 +

После февральской вечеринки Станислав Словиковский ушел в тень Фото: Илья Московец © URA.RU В 2024 году артистам и организаторам приходилось часто попадать в поле зрения общественников. Одних возмущала деятельность артистов, других — содержание мероприятия. Под осуждение попадали и сами фанаты, и произведения художников. URA.RU вспоминает самые яркие скандалы, которые происходили в Екатеринбурге в сфере развлечений. Облава на БДСМ-вечеринку История с вечеринкой под руководством небезызвестного Станислава Словиковского произошла в феврале. В ночь на 4-е число силовики ворвались в клуб «Фабрика», где три часа переписывали и осматривали гостей. В ходе проверки Госавтоинспекция составила 10 административных протоколов, а три человека отказались от медицинского освидетельствования и получили штрафы. Также оказалось, что на вечеринке было двое несовершеннолетних и не последние люди в городе. Тогда же всплыли еще одни неприятные факты: похожие перфомансы с элементами БДСМ проходили в конце 2023 года в Окружном доме офицеров, точнее — в библиотеке. Виновного нашли быстро — им оказался методист Георгий Подкорытов, который якобы втайне от начальства организовал два ивента в ночное время. Сотрудника уволили, вместе с ним под раздачу попал директор ОДО Андрей Зуев — он тоже оставил свою должность. Испорченный День молодежи В июне этого года погода оказалась максимально неблагосклонна к организаторам крупных фестивалей. Сначала дождь подмочил репутацию «Ночи музыки», а следом — Дню молодежи. Несмотря на то, что два события шли друг за другом, на Ural Music Night народу пришло больше, чем в прошлые годы, а вот молодежной тусовке в парке Маяковского повезло меньше. На главные концерты Дня молодежи почти никто не пришел, хотя хедлайнеров было аж два — DJ Rudenko и певец Коста Лакоста. Вместо многотысячной толпы у сцены собралась сотня человек, которая отплясывала под ливнем. Как итог — концерты закончились раньше запланированного, а всего за весь день мероприятия посетили 8,5 тысяч человек — это в восемь раз меньше, чем год назад. Плохие продажи на шоу Shaman В сентябре общественность взорвалась после новости о том, что за полторы недели до шоу в Нижнем Тагиле большая часть мест на концерт Shaman`a была не распродана. Неоднозначно обстояли дела и с шоу в Екатеринбурге. В Тагиле выступление все же отменили (якобы по техническим причинам), а столица Урала оставалась под вопросом, но внезапно билеты за несколько дней до концерта пропали. Ехидные комментарии сразу же стали гулять по telegram-каналам, намекая, что к этому причастен некий «административный ресурс», но подтверждения не было. Как позже признались екатеринбуржцы, они не видели рекламу в городе, а о предстоящем концерте узнавали случайно. Шоу тогда прошло при полном аншлаге — заняты были все места в «Екатеринбург-ЭКСПО». Обида рокеров на фанатов В начале ноября группа «Алиса» резко высказалась в отношении своих фанатов, в том числе из Екатеринбурга. Коллектив обидел тот факт, что билеты на концерт с презентацией нового альбома продавались крайне плохо, а со старыми композициями рокеры ехать не желали. «Простите, по заказам не играем. Так что — одна сплошная „Гойда“ в прямом и переносном… Не хотите — не надо», — заявила группа и перенесла выступление с 8 ноября на апрель 2025 года. Поклонники обрушились на «Алису» с критикой и не забыли упомянуть, что новый альбом «Гойда» сильно проигрывает давним хитам. После сотни комментариев лидер группы Константин Кинчев заявил, что написал пост в сердцах и обидеть никого не хотел, но все же в финале возмутился, что на его критику обиделись. Арт-объект в поддержку уклонистов Паблик-арт-программа «ЧО» неожиданно оказалась в центре скандала после того, как у Главпочтамта появилась работа «Идите лесом» художника Синий Карандаш (Александр Курицын). Арт-объект призывал горожан чаще гулять в парках и лесах, задуматься об их сохранении, а также надпись стала призывом присоединяться к экскурсиям от «ЧО». Но депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов обратил внимание, что словосочетание очень похоже на название проекта Григория Свердлина (признан иноагентом в РФ), который в 2022 году помогал уклоняться мужчинам от мобилизации. Организаторы фестиваля убрали из фразы буквы «Т» и «Е», чтобы не было лишних ассоциаций, но команде стали поступать угрозы, поэтому художественную деятельность «ЧО» прекратили. Также стало известно, что паблик-арт-программа может и не возродиться в следующем году, а надпись меньше чем через неделю и вовсе убрали. Позже ФСБ пришла с обысками к художнику, подозревая Синего Карандаша в причастности к деятельности в интересах различных антироссийских структур. Попытки сорвать концерт Лолиты Лолита Милявская планировала приехать в Екатеринбург с концертом, но своими планами она возмутила активистов из «Русской общины». Сначала общественники пытались сорвать концерт в Ярославле, а после уральские представители обратились к свердловскому правительству, чтобы они препятствовали гастролям певицы. Лолита вступила в полемику с «Русской общиной», заявив, что она в своей стране разрешена, а на шоу, которое все же состоялось на Урале, были повышенные меры безопасности: машины досматривали с металлоискателями, охранники на входе тщательно проверяли сумки и телефоны, в зал людей запустили лишь перед самым концертом. Лолита извинилась перед поклонниками и заявила, что все это было ради безопасности всех, кто пришел в зрительный зал вместимостью 5000 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году артистам и организаторам приходилось часто попадать в поле зрения общественников. Одних возмущала деятельность артистов, других — содержание мероприятия. Под осуждение попадали и сами фанаты, и произведения художников. URA.RU вспоминает самые яркие скандалы, которые происходили в Екатеринбурге в сфере развлечений. История с вечеринкой под руководством небезызвестного Станислава Словиковского произошла в феврале. В ночь на 4-е число силовики ворвались в клуб «Фабрика», где три часа переписывали и осматривали гостей. В ходе проверки Госавтоинспекция составила 10 административных протоколов, а три человека отказались от медицинского освидетельствования и получили штрафы. Также оказалось, что на вечеринке было двое несовершеннолетних и не последние люди в городе. Тогда же всплыли еще одни неприятные факты: похожие перфомансы с элементами БДСМ проходили в конце 2023 года в Окружном доме офицеров, точнее — в библиотеке. Виновного нашли быстро — им оказался методист Георгий Подкорытов, который якобы втайне от начальства организовал два ивента в ночное время. Сотрудника уволили, вместе с ним под раздачу попал директор ОДО Андрей Зуев — он тоже оставил свою должность. В июне этого года погода оказалась максимально неблагосклонна к организаторам крупных фестивалей. Сначала дождь подмочил репутацию «Ночи музыки», а следом — Дню молодежи. Несмотря на то, что два события шли друг за другом, на Ural Music Night народу пришло больше, чем в прошлые годы, а вот молодежной тусовке в парке Маяковского повезло меньше. На главные концерты Дня молодежи почти никто не пришел, хотя хедлайнеров было аж два — DJ Rudenko и певец Коста Лакоста. Вместо многотысячной толпы у сцены собралась сотня человек, которая отплясывала под ливнем. Как итог — концерты закончились раньше запланированного, а всего за весь день мероприятия посетили 8,5 тысяч человек — это в восемь раз меньше, чем год назад. В сентябре общественность взорвалась после новости о том, что за полторы недели до шоу в Нижнем Тагиле большая часть мест на концерт Shaman`a была не распродана. Неоднозначно обстояли дела и с шоу в Екатеринбурге. В Тагиле выступление все же отменили (якобы по техническим причинам), а столица Урала оставалась под вопросом, но внезапно билеты за несколько дней до концерта пропали. Ехидные комментарии сразу же стали гулять по telegram-каналам, намекая, что к этому причастен некий «административный ресурс», но подтверждения не было. Как позже признались екатеринбуржцы, они не видели рекламу в городе, а о предстоящем концерте узнавали случайно. Шоу тогда прошло при полном аншлаге — заняты были все места в «Екатеринбург-ЭКСПО». В начале ноября группа «Алиса» резко высказалась в отношении своих фанатов, в том числе из Екатеринбурга. Коллектив обидел тот факт, что билеты на концерт с презентацией нового альбома продавались крайне плохо, а со старыми композициями рокеры ехать не желали. «Простите, по заказам не играем. Так что — одна сплошная „Гойда“ в прямом и переносном… Не хотите — не надо», — заявила группа и перенесла выступление с 8 ноября на апрель 2025 года. Поклонники обрушились на «Алису» с критикой и не забыли упомянуть, что новый альбом «Гойда» сильно проигрывает давним хитам. После сотни комментариев лидер группы Константин Кинчев заявил, что написал пост в сердцах и обидеть никого не хотел, но все же в финале возмутился, что на его критику обиделись. Паблик-арт-программа «ЧО» неожиданно оказалась в центре скандала после того, как у Главпочтамта появилась работа «Идите лесом» художника Синий Карандаш (Александр Курицын). Арт-объект призывал горожан чаще гулять в парках и лесах, задуматься об их сохранении, а также надпись стала призывом присоединяться к экскурсиям от «ЧО». Но депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов обратил внимание, что словосочетание очень похоже на название проекта Григория Свердлина (признан иноагентом в РФ), который в 2022 году помогал уклоняться мужчинам от мобилизации. Организаторы фестиваля убрали из фразы буквы «Т» и «Е», чтобы не было лишних ассоциаций, но команде стали поступать угрозы, поэтому художественную деятельность «ЧО» прекратили. Также стало известно, что паблик-арт-программа может и не возродиться в следующем году, а надпись меньше чем через неделю и вовсе убрали. Позже ФСБ пришла с обысками к художнику, подозревая Синего Карандаша в причастности к деятельности в интересах различных антироссийских структур. Лолита Милявская планировала приехать в Екатеринбург с концертом, но своими планами она возмутила активистов из «Русской общины». Сначала общественники пытались сорвать концерт в Ярославле, а после уральские представители обратились к свердловскому правительству, чтобы они препятствовали гастролям певицы. Лолита вступила в полемику с «Русской общиной», заявив, что она в своей стране разрешена, а на шоу, которое все же состоялось на Урале, были повышенные меры безопасности: машины досматривали с металлоискателями, охранники на входе тщательно проверяли сумки и телефоны, в зал людей запустили лишь перед самым концертом. Лолита извинилась перед поклонниками и заявила, что все это было ради безопасности всех, кто пришел в зрительный зал вместимостью 5000 человек.