Водителей предупредили об опасности на Пермском тракте. Фото

21 декабря 2024 в 09:42 Размер текста - 17 +

Инспекторы призвали водителей быть осторожнее из-за погодных условий (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Дорожники предупредили водителей о сильном снегопаде на Пермском тракте. Автоинспекторы рекомендуют водителям быть осторожнее, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области. «Неблагоприятные погодные условия на федеральной автодороге Пермь—Екатеринбург. На 188-м километре автодороги Ачитского района отмечается интенсивный снегопад», — говорится в telegram-канале ведомства. Инспекторы призвали водителей выбирать безопасную скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать резких маневров. Помимо этого, стоит проверить состояние машины, а именно ее готовность к снегопадам. Госавтоинспекция Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дорожники предупредили водителей о сильном снегопаде на Пермском тракте. Автоинспекторы рекомендуют водителям быть осторожнее, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области. «Неблагоприятные погодные условия на федеральной автодороге Пермь—Екатеринбург. На 188-м километре автодороги Ачитского района отмечается интенсивный снегопад», — говорится в telegram-канале ведомства. Инспекторы призвали водителей выбирать безопасную скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать резких маневров. Помимо этого, стоит проверить состояние машины, а именно ее готовность к снегопадам.