Дорожники предупредили водителей о сильном снегопаде на Пермском тракте. Автоинспекторы рекомендуют водителям быть осторожнее, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.
«Неблагоприятные погодные условия на федеральной автодороге Пермь—Екатеринбург. На 188-м километре автодороги Ачитского района отмечается интенсивный снегопад», — говорится в telegram-канале ведомства.
Инспекторы призвали водителей выбирать безопасную скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать резких маневров. Помимо этого, стоит проверить состояние машины, а именно ее готовность к снегопадам.
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