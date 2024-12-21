Водителей предупредили об опасности на Пермском тракте. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Много снега. Тюмень, снег, пробка, зима, движение, трасса, дорога, автомобили
Инспекторы призвали водителей быть осторожнее из-за погодных условий (архивное фото) Фото:

Дорожники предупредили водителей о сильном снегопаде на Пермском тракте. Автоинспекторы рекомендуют водителям быть осторожнее, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.

«Неблагоприятные погодные условия на федеральной автодороге Пермь—Екатеринбург. На 188-м километре автодороги Ачитского района отмечается интенсивный снегопад», — говорится в telegram-канале ведомства.

Инспекторы призвали водителей выбирать безопасную скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать резких маневров. Помимо этого, стоит проверить состояние машины, а именно ее готовность к снегопадам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дорожники предупредили водителей о сильном снегопаде на Пермском тракте. Автоинспекторы рекомендуют водителям быть осторожнее, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области. «Неблагоприятные погодные условия на федеральной автодороге Пермь—Екатеринбург. На 188-м километре автодороги Ачитского района отмечается интенсивный снегопад», — говорится в telegram-канале ведомства. Инспекторы призвали водителей выбирать безопасную скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать резких маневров. Помимо этого, стоит проверить состояние машины, а именно ее готовность к снегопадам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...