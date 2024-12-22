На трассе Пермь — Екатеринбург вечером 22 декабря начался интенсивный снегопад, который может помешать водителям. Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает автомобилистов об опасности.
«Госавтоинспекция информирует водителей о сложившихся метеоусловиях на участке автодороги Пермь-Екатеринбург в Красноуфимском районе. В настоящее время на 195-м километре трассы наблюдается интенсивный снегопад, что может значительно усложнить дорожную обстановку», — говорится в telegram-канале ведомства.
Сотрудники ГАИ призвали водителей быть аккуратнее на дорогах и ехать на пониженной скорости. Также стоит увеличить дистанцию от других автомобилей.
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