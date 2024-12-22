22 декабря 2024

Пермский тракт накрыл мощный снегопад, ГАИ предупреждает водителей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мощный снег начался на участке трассы Красноуфимском районе (архивное фото)
Мощный снег начался на участке трассы Красноуфимском районе (архивное фото) Фото:

На трассе Пермь — Екатеринбург вечером 22 декабря начался интенсивный снегопад, который может помешать водителям. Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает автомобилистов об опасности.

«Госавтоинспекция информирует водителей о сложившихся метеоусловиях на участке автодороги Пермь-Екатеринбург в Красноуфимском районе. В настоящее время на 195-м километре трассы наблюдается интенсивный снегопад, что может значительно усложнить дорожную обстановку», — говорится в telegram-канале ведомства.

Сотрудники ГАИ призвали водителей быть аккуратнее на дорогах и ехать на пониженной скорости. Также стоит увеличить дистанцию от других автомобилей.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе Пермь — Екатеринбург вечером 22 декабря начался интенсивный снегопад, который может помешать водителям. Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает автомобилистов об опасности. «Госавтоинспекция информирует водителей о сложившихся метеоусловиях на участке автодороги Пермь-Екатеринбург в Красноуфимском районе. В настоящее время на 195-м километре трассы наблюдается интенсивный снегопад, что может значительно усложнить дорожную обстановку», — говорится в telegram-канале ведомства. Сотрудники ГАИ призвали водителей быть аккуратнее на дорогах и ехать на пониженной скорости. Также стоит увеличить дистанцию от других автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...