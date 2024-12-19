Открытие грандиозного проекта и чемпионат по бирпонгу для девочек: топ мероприятий в Екатеринбурге

На открытии катка на площади в Екатеринбурге поздравят молодоженов

20 декабря 2024 в 12:57 Размер текста - 17 +

В выходные горожан ждут на девичью вечеринку, рестропробег и концерт АК-47 Фото: Илья Московец © URA.RU В предстоящие выходные екатеринбуржцев ждут на масштабных мероприятиях — от открытия катка на площади 1905 года до ярмарки современного искусства, где можно купить работу за 200 рублей. Также горожанам предлагают присоединиться к автопробегу, посмотреть на гонки и закупиться на крупных новогодних ярмарках. Самые интересные события предстоящих выходных — в афише URA.RU. 21 декабря Открытие катка на площади 1905 года Новая площадка станет доступна уже завтра. В 9:00 пройдет первое катание, где будут работать аниматоры. В 15:15 Илья Авербух проведет мастер-класс по фигурному катанию, с 16:30 на льду начнутся поздравления молодоженов. В 19:00 олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, звезды мирового фигурного катания и акробаты покажут ледовое шоу, попасть на него можно только по приглашению, которые разыгрывают в соцсетях катка. Новогодний маркет SANDARINA На Sandarina можно купить подарки родным и побаловать себя Фото: Александр Мамаев © URA.RU В атриуме Ельцин Центра проведут ежегодную ярмарку, где продают подарки к Новому году: елочные игрушки, декор, посуду ручной работы, свечи, украшения, текстиль и прочие красивые вещи. Также выступят диджеи, покажут детский спектакль «Приключение Новогодней феечки» и прочитают лекции. SANDARINA пройдет в два дня: 21 декабря с 12:00 до 20:00, 22 декабря с 11:00 до 20:00, вход свободный. Новогодний ретропробег Украшенная колонна ретроавтомобилей во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой проедет от Музейного комплекса в Верхней Пышме до Екатеринбурга. Среди участников пробега будут «Линкольн», «Додж Дуранго», «Москвич-412», ЗИМ ГАЗ-12, ГАЗ-21 «Волга», ВАЗ-2103, ГАЗ М-20 «Победа» и мотоцикл «Иж». Колонна стартует в 13:00, затем ее можно будет встретить у площади им. Кирова, ККТ «Космос», главного входа в ТРЦ VeerMall. На финале в Пышме участники создадут автоелочку. Присоединиться к мероприятию можно на любой точке маршрута. Девичник 3: Winter Edition Вечеринка преимущественно рассчитана на девушек, в программе — мужской go-go, бесплатные коктейли первым 50-ти пришедшим дамам, а также чемпионат по бирпонгу с призовым фондом. Вход для девушек бесплатный, мужчинам придется заплатить от 399 рублей, но зато вручат подарок в виде пива. Вход строго 18+, мероприятие начнется в 23:30 в концерт-холле «Свобода». На фестивале выступит четыре музыкальных проекта Фото: Илья Московец © URA.RU Фестиваль для любителей black metal В клубе «Нирвана» пройдет фестиваль «Нисхождение белого шума 2», где выступят группы, играющие в направлениях black metal, stoner doom metal, drone и ritual industrial. Пускать на мероприятие будут людей старше 16 лет. Сбор гостей — в 18:00, стоимость билета — от 800 рублей. Концерт АК-47 и TGK Совместный концерт двух рэп-легенд пройдет в «Свободе концерт-холл». Начало мероприятия — в 19:00, билеты на танцпол обойдутся в 3500 рублей. Новогодняя елка от «Коляда-Театра» Детский спектакль «Самое лучшее приведение» и хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой устроят актеры театра Николая Коляды. Билет обойдется в 3500 рублей: по нему могут одновременно пройти взрослый с одним ребенком, в стоимость включен и подарок. 22 декабря Ледовое шоу «Щелкунчик и Мышиный король» Масштабное и зрелищное представление от Ильи Авербуха по мотивам сказки Гофмана покажут в «Уральце». Главные роли в спектакле исполнят именитые фигуристы — Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и другие. Будет три показа — в 12:00, 15:00 и 19:00, билеты стоят от 2200 рублей. Мероприятие будет идти до шести вечера Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Ралли-спринт «Новый поворот» В Березовском вновь пройдут зрелищные заезды, где участники покажут мастерство пилотирования на снежно-ледовой трассе. Комментировать гонки будет Артемий Пшеничников, на месте посетителей встретит полевая кухня с пловом и шашлыками. Начало в 13:00, ралли пройдет в Березовском на ул. Транспортников, ½. Цирковое шоу Владимира Дерябкина В «Екатеринбург-ЭКСПО» пройдет два новогодних шоу — в 12:00 и 16:00. Билет стоит 1000 рублей. Организаторы обещают, что артисты удивят зрителей представлением потрясающей сложности и яркости. В каждом представлении задействованы акробаты, воздушные гимнасты, эквилибристы, жонглеры и клоуны. Ярмарка современного искусства Happy new ART В фонде «Культурный транзит» (Степана Разина, 95) будут продавать картины от молодых уральских художников, цена начинается от 200 рублей. В качестве подарка можно купить работы Wyrdwhisper, Vladimir R, blcb8a, Joe.snailart, @RussuDa, Disamnia, untidy.worlddd6996, Олеси Фрич, Натальи Подуновой, Егора Подрезова, Тамары Джохадзе, МАШАГРИБ и Виктора Сапронова. Посетителей ждут с 15.00 до 22.00, вход свободный. «Кринж» Stand Up Комики покажут и расскажут свой худший материал, где стыдно будет и стендаперам, и гостям. Шоу проведут в Pravda bar в 20:30, билет обойдется в 400 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В предстоящие выходные екатеринбуржцев ждут на масштабных мероприятиях — от открытия катка на площади 1905 года до ярмарки современного искусства, где можно купить работу за 200 рублей. Также горожанам предлагают присоединиться к автопробегу, посмотреть на гонки и закупиться на крупных новогодних ярмарках. Самые интересные события предстоящих выходных — в афише URA.RU. Открытие катка на площади 1905 года Новая площадка станет доступна уже завтра. В 9:00 пройдет первое катание, где будут работать аниматоры. В 15:15 Илья Авербух проведет мастер-класс по фигурному катанию, с 16:30 на льду начнутся поздравления молодоженов. В 19:00 олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, звезды мирового фигурного катания и акробаты покажут ледовое шоу, попасть на него можно только по приглашению, которые разыгрывают в соцсетях катка. Новогодний маркет SANDARINA В атриуме Ельцин Центра проведут ежегодную ярмарку, где продают подарки к Новому году: елочные игрушки, декор, посуду ручной работы, свечи, украшения, текстиль и прочие красивые вещи. Также выступят диджеи, покажут детский спектакль «Приключение Новогодней феечки» и прочитают лекции. SANDARINA пройдет в два дня: 21 декабря с 12:00 до 20:00, 22 декабря с 11:00 до 20:00, вход свободный. Новогодний ретропробег Украшенная колонна ретроавтомобилей во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой проедет от Музейного комплекса в Верхней Пышме до Екатеринбурга. Среди участников пробега будут «Линкольн», «Додж Дуранго», «Москвич-412», ЗИМ ГАЗ-12, ГАЗ-21 «Волга», ВАЗ-2103, ГАЗ М-20 «Победа» и мотоцикл «Иж». Колонна стартует в 13:00, затем ее можно будет встретить у площади им. Кирова, ККТ «Космос», главного входа в ТРЦ VeerMall. На финале в Пышме участники создадут автоелочку. Присоединиться к мероприятию можно на любой точке маршрута. Девичник 3: Winter Edition Вечеринка преимущественно рассчитана на девушек, в программе — мужской go-go, бесплатные коктейли первым 50-ти пришедшим дамам, а также чемпионат по бирпонгу с призовым фондом. Вход для девушек бесплатный, мужчинам придется заплатить от 399 рублей, но зато вручат подарок в виде пива. Вход строго 18+, мероприятие начнется в 23:30 в концерт-холле «Свобода». Фестиваль для любителей black metal В клубе «Нирвана» пройдет фестиваль «Нисхождение белого шума 2», где выступят группы, играющие в направлениях black metal, stoner doom metal, drone и ritual industrial. Пускать на мероприятие будут людей старше 16 лет. Сбор гостей — в 18:00, стоимость билета — от 800 рублей. Концерт АК-47 и TGK Совместный концерт двух рэп-легенд пройдет в «Свободе концерт-холл». Начало мероприятия — в 19:00, билеты на танцпол обойдутся в 3500 рублей. Новогодняя елка от «Коляда-Театра» Детский спектакль «Самое лучшее приведение» и хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой устроят актеры театра Николая Коляды. Билет обойдется в 3500 рублей: по нему могут одновременно пройти взрослый с одним ребенком, в стоимость включен и подарок. Ледовое шоу «Щелкунчик и Мышиный король» Масштабное и зрелищное представление от Ильи Авербуха по мотивам сказки Гофмана покажут в «Уральце». Главные роли в спектакле исполнят именитые фигуристы — Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и другие. Будет три показа — в 12:00, 15:00 и 19:00, билеты стоят от 2200 рублей. Ралли-спринт «Новый поворот» В Березовском вновь пройдут зрелищные заезды, где участники покажут мастерство пилотирования на снежно-ледовой трассе. Комментировать гонки будет Артемий Пшеничников, на месте посетителей встретит полевая кухня с пловом и шашлыками. Начало в 13:00, ралли пройдет в Березовском на ул. Транспортников, ½. Цирковое шоу Владимира Дерябкина В «Екатеринбург-ЭКСПО» пройдет два новогодних шоу — в 12:00 и 16:00. Билет стоит 1000 рублей. Организаторы обещают, что артисты удивят зрителей представлением потрясающей сложности и яркости. В каждом представлении задействованы акробаты, воздушные гимнасты, эквилибристы, жонглеры и клоуны. Ярмарка современного искусства Happy new ART В фонде «Культурный транзит» (Степана Разина, 95) будут продавать картины от молодых уральских художников, цена начинается от 200 рублей. В качестве подарка можно купить работы Wyrdwhisper, Vladimir R, blcb8a, Joe.snailart, @RussuDa, Disamnia, untidy.worlddd6996, Олеси Фрич, Натальи Подуновой, Егора Подрезова, Тамары Джохадзе, МАШАГРИБ и Виктора Сапронова. Посетителей ждут с 15.00 до 22.00, вход свободный. «Кринж» Stand Up Комики покажут и расскажут свой худший материал, где стыдно будет и стендаперам, и гостям. Шоу проведут в Pravda bar в 20:30, билет обойдется в 400 рублей.