Появилось видео, как автобус с пассажирами въехал в дерево в Екатеринбурге

22 декабря 2024 в 20:42 Размер текста - 17 +

Авария случилась на улице Малышева (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Появилось видео, как утром 22 декабря в Екатеринбурге пассажирский автобус №70 въехал в дерево. Позже в ГАИ сообщили, что водитель отвлекся от дороги и потерял управление. Кадры с видеорегистратора опубликовали очевидцы в соцсетях. На них отчетливо виден момент удара. В салоне автобуса в этот момент находились 10 пассажиров. Сам 38-летний водитель госпитализирован, также пострадали еще три человека: две женщины и мужчина. Сотрудники ДПС выясняют, в каком состоянии находился водитель. По факту происшествия полиция проводит проверку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Появилось видео, как утром 22 декабря в Екатеринбурге пассажирский автобус №70 въехал в дерево. Позже в ГАИ сообщили, что водитель отвлекся от дороги и потерял управление. Кадры с видеорегистратора опубликовали очевидцы в соцсетях. На них отчетливо виден момент удара. В салоне автобуса в этот момент находились 10 пассажиров. Сам 38-летний водитель госпитализирован, также пострадали еще три человека: две женщины и мужчина. Сотрудники ДПС выясняют, в каком состоянии находился водитель. По факту происшествия полиция проводит проверку.