Появилось видео, как автобус с пассажирами въехал в дерево в Екатеринбурге

Авария случилась на улице Малышева (архивное фото)
Появилось видео, как утром 22 декабря в Екатеринбурге пассажирский автобус №70 въехал в дерево. Позже в ГАИ сообщили, что водитель отвлекся от дороги и потерял управление. Кадры с видеорегистратора опубликовали очевидцы в соцсетях.
На них отчетливо виден момент удара. В салоне автобуса в этот момент находились 10 пассажиров. Сам 38-летний водитель госпитализирован, также пострадали еще три человека: две женщины и мужчина.
Сотрудники ДПС выясняют, в каком состоянии находился водитель. По факту происшествия полиция проводит проверку.
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