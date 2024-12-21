21 декабря 2024

Появилось видео, как автобус с пассажирами въехал в дерево в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Екатеринбург , снег, снегопад, зима, автобус, общественный транспорт, автобус 52
Авария случилась на улице Малышева (архивное фото) Фото:

Появилось видео, как утром 22 декабря в Екатеринбурге пассажирский автобус №70 въехал в дерево. Позже в ГАИ сообщили, что водитель отвлекся от дороги и потерял управление. Кадры с видеорегистратора опубликовали очевидцы в соцсетях.

На них отчетливо виден момент удара. В салоне автобуса в этот момент находились 10 пассажиров. Сам 38-летний водитель госпитализирован, также пострадали еще три человека: две женщины и мужчина.

Сотрудники ДПС выясняют, в каком состоянии находился водитель. По факту происшествия полиция проводит проверку.

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Появилось видео, как утром 22 декабря в Екатеринбурге пассажирский автобус №70 въехал в дерево. Позже в ГАИ сообщили, что водитель отвлекся от дороги и потерял управление. Кадры с видеорегистратора опубликовали очевидцы в соцсетях. На них отчетливо виден момент удара. В салоне автобуса в этот момент находились 10 пассажиров. Сам 38-летний водитель госпитализирован, также пострадали еще три человека: две женщины и мужчина. Сотрудники ДПС выясняют, в каком состоянии находился водитель. По факту происшествия полиция проводит проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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