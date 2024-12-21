21 декабря 2024

В Нижнем Тагиле провели чемпионат по боксу, посвященный СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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В соревнованиях участвовали около 100 спортсменок
В соревнованиях участвовали около 100 спортсменок Фото:

В Нижнем Тагиле состоялись чемпионат Свердловской области по боксу среди женщин и первенство среди юниорок, девушек и девочек. Событие было посвящено памяти погибших в специальной военной операции. Об этом сообщили в Федерации бокса Свердловской области.

«Участие приняли спортсменки из разных городов, включая Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Краснотуринск, Талицу и другие населенные пункты. Ежегодно в соревнованиях участвуют представители 37 муниципалитетов региона», — отметили в Федерации бокса.

Победительница первенства Мелания Мазина подчеркнула значимость соревнований. «Это память, это ведь люди, которых любили другие люди, у них тоже есть семьи. Мы не должны забывать про этих людей, потому что они защищают нашу родину, нашу страну», — отметила девушка.

Первенство и чемпионат также являются отборочными этапами для участия в первенстве Уральского федерального округа по боксу в 2025 году. В соревнованиях участвовали около 100 спортсменок, показывая высокий уровень подготовки и мастерства.

На ринг вышли юные боксеры в возрасте от 13 до 18 лет
На ринг вышли юные боксеры в возрасте от 13 до 18 лет
Фото:
Событие было посвящено памяти погибших в специальной военной операции
Событие было посвящено памяти погибших в специальной военной операции
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В Нижнем Тагиле состоялись чемпионат Свердловской области по боксу среди женщин и первенство среди юниорок, девушек и девочек. Событие было посвящено памяти погибших в специальной военной операции. Об этом сообщили в Федерации бокса Свердловской области. «Участие приняли спортсменки из разных городов, включая Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Краснотуринск, Талицу и другие населенные пункты. Ежегодно в соревнованиях участвуют представители 37 муниципалитетов региона», — отметили в Федерации бокса. Победительница первенства Мелания Мазина подчеркнула значимость соревнований. «Это память, это ведь люди, которых любили другие люди, у них тоже есть семьи. Мы не должны забывать про этих людей, потому что они защищают нашу родину, нашу страну», — отметила девушка. Первенство и чемпионат также являются отборочными этапами для участия в первенстве Уральского федерального округа по боксу в 2025 году. В соревнованиях участвовали около 100 спортсменок, показывая высокий уровень подготовки и мастерства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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