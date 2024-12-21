Мобильная связь и интернет для екатеринбуржцев станут дороже

«Теле2» и «Ростелеком» предупредили екатеринбуржцев о повышении цен

22 декабря 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

Стоимость увеличится с 1 января 2025 года Фото: Игорь Пантин © URA.RU Екатеринбуржцам, которые являются абонентами «Теле2», пришло СМС о повышении тарифов на мобильную связь с нового года. «Ростелеком» также объявил, что стоимость домашнего интернета увеличится. «Информируем вас о том, что со 2 января 2025 года абонентская плата изменится. Новая стоимость спишется в день оплаты тарифа», — говорится в сообщении, которое пришло жительнице Екатеринбурга Анне от мобильного оператора. Если новые условия не подойдут, тариф можно поменять, говорится на сайте. В компании подтвердили повышение цен на услуги, но отметили, что в большинстве тарифов стоимость увеличится не более чем на 70 рублей. «Мы пересматриваем цены не чаще одного раза в год, приводя ценник в соответствие со справедливым рыночным уровнем», — ответил оператор E1.RU. В компании отметили, что повышение стоимости связано с изменением цен на рынке. «Компания не может не учитывать объективные факторы: изменения на рынке и в отрасли заставляют нас иногда пересматривать стоимость сервисов. Растут расходы на содержание сетей — цены на электроэнергию, оборудование и логистику, ставки аренды», — заявили представители оператора. С нового года также повышает стоимость тарифов «Ростелеком». «С 1 января 2025 года изменяется размер ежемесячной абонентской платы для некоторых тарифных планов услуги „Домашний интернет“ и пакетных предложений, включающих в себя услуги „Домашний Интернет“, „Интерактивное телевидение“ и другие», — отмечается на сайте компании. Читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржцам, которые являются абонентами «Теле2», пришло СМС о повышении тарифов на мобильную связь с нового года. «Ростелеком» также объявил, что стоимость домашнего интернета увеличится. «Информируем вас о том, что со 2 января 2025 года абонентская плата изменится. Новая стоимость спишется в день оплаты тарифа», — говорится в сообщении, которое пришло жительнице Екатеринбурга Анне от мобильного оператора. Если новые условия не подойдут, тариф можно поменять, говорится на сайте. В компании подтвердили повышение цен на услуги, но отметили, что в большинстве тарифов стоимость увеличится не более чем на 70 рублей. «Мы пересматриваем цены не чаще одного раза в год, приводя ценник в соответствие со справедливым рыночным уровнем», — ответил оператор E1.RU. В компании отметили, что повышение стоимости связано с изменением цен на рынке. «Компания не может не учитывать объективные факторы: изменения на рынке и в отрасли заставляют нас иногда пересматривать стоимость сервисов. Растут расходы на содержание сетей — цены на электроэнергию, оборудование и логистику, ставки аренды», — заявили представители оператора. С нового года также повышает стоимость тарифов «Ростелеком». «С 1 января 2025 года изменяется размер ежемесячной абонентской платы для некоторых тарифных планов услуги „Домашний интернет“ и пакетных предложений, включающих в себя услуги „Домашний Интернет“, „Интерактивное телевидение“ и другие», — отмечается на сайте компании.