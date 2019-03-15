В Екатеринбурге поймали подростков, грабивших и избивавших школьников в центре города

Полицейские Екатеринбурга сумели установить личности подростков, 13 марта избивших и ограбивших трех пятиклассников во дворе школы № 10. Выяснилось, что хулиганы уже не раз попадали в поле зрения полиции и стоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.
«Инспекторы по делам несовершеннолетних ОП № 5 установили личности двоих злоумышленников, одного из них — 15-летнего подростка — разыскали и доставили в территориальный ОВД. Второй участник нападения — 11-летний ученик. Оба не являются учениками школы № 10, оба стоят на учете в ПДН в ОП № 4. Личность третьего пока не установлена», — сообщила «URA.RU» Ирина Каргаполова, руководитель пресс-группы УМВД по Екатеринбургу.
Ранее «URA.RU» писало, что трое подростков во дворе школы № 10 избивали пятиклассников и отнимали у них сотовые телефоны. Администрация школы передала полицейским записи с камер наблюдения, благодаря которым и удалось найти хулиганов.