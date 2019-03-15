На Урале ветром снесло водонапорную башню. ФОТО

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
15 марта 2019 в 19:14
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Евгений Куйвашев в Нижнем Тагиле смотрит
В селе действует штормовое предупреждениеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В селе Брод на окраине города Каменска-Уральского рухнула водонапорная башня. Башня не выдержала сильного ветра, так как ее давно не реконструировали.

«У нас со вчерашнего дня действует штормовое предупреждение, ветер порывами до 15 метров в секунду. В 17:05 поступило сообщение о падении башни, которая не выдержала сильных порывов. Она не функционировала. Поэтому из-за падения электричество, тепло- и водоснабжение в селе не нарушены. Люди при падении башни не пострадали», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Старая башня не выдержала порывов ветра
Фото: «Подслушано Каменск-Уральский», ВК

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