В селе Брод на окраине города Каменска-Уральского рухнула водонапорная башня. Башня не выдержала сильного ветра, так как ее давно не реконструировали.
«У нас со вчерашнего дня действует штормовое предупреждение, ветер порывами до 15 метров в секунду. В 17:05 поступило сообщение о падении башни, которая не выдержала сильных порывов. Она не функционировала. Поэтому из-за падения электричество, тепло- и водоснабжение в селе не нарушены. Люди при падении башни не пострадали», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.