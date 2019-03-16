Бывший игрок «Урала» Смолов описал Россию в трех словах

Смолов выступал за «Урал» в 2014—2015 годах Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов ответил на 50 вопросов пресс-службе московского клуба. В частности, он описал Россию в трех словах.

«Могучая, душевная, спящая», — сказал спортсмен. Также в трех словах он описал Москву: «Энергетика, возможности, плохая погода». Смолов пояснил, что в столице России очень мало солнца.

Лучшим местом в мире футболист считает остров Сен-Барт в Карибском бассейне. Это бывшая французская колония, там действуют французские законы. «Потрясающее место», — отметил Смолов.

Кроме того спортсмен признался, что жалеет о том, что десять лет назад уехал из Нидерландов и вернулся в «Динамо». Смолов уверен, что ему стоило остаться в команде «Фейеноорд» до конца сезона. Федор Смолов также выступал за футбольный клуб «Урал» в 2014—2015 годах.