В Сургутском районе ХМАО рыба начала массово выбрасываться на берег. Воспользовавшись ситуацией, местные жители вышли на «ленивую рыбалку».
«Вот это улов. Берег одного из водоемов в Барсово усыпан рыбой», — сообщают в группе «Типичный Сургут» во «ВКонтакте». По словам очевидцев, среди рыбы — щука, окунь, ерш, сибирский елец.
Местные такому улову рады — живая рыба плавает на самой поверхности, а мертвая лежит на снегу и не портится из-за холода. Рыбаки рассказали, что рыба подплывает к самой поверхности из-за того, что в воде становится недостаточно кислорода и она начинает задыхаться.