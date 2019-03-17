15 марта 2019
14 марта 2019

В Югре рыба массово выбрасывается на берег. Местные жители спешат на «ленивую рыбалку»

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
17 марта 2019 в 10:20
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Эта рыбалка может оказаться опасной — лед уже тонкийФото: группа «Типичный Сургут» во «ВКонтакте»

В Сургутском районе ХМАО рыба начала массово выбрасываться на берег. Воспользовавшись ситуацией, местные жители вышли на «ленивую рыбалку».

«Вот это улов. Берег одного из водоемов в Барсово усыпан рыбой», — сообщают в группе «Типичный Сургут» во «ВКонтакте». По словам очевидцев, среди рыбы — щука, окунь, ерш, сибирский елец.

Рыбаки поспешили собирать рыбу
Фото: группа «Типичный Сургут» во «ВКонтакте»

Местные такому улову рады — живая рыба плавает на самой поверхности, а мертвая лежит на снегу и не портится из-за холода. Рыбаки рассказали, что рыба подплывает к самой поверхности из-за того, что в воде становится недостаточно кислорода и она начинает задыхаться.

Из-за холода мертвая рыба не портится. Но живая все же будет безопаснее
Фото: группа «Типичный Сургут» во «ВКонтакте»

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