При крушении «Боинга» в Африке погиб итальянский министр

Министр вылетел на конференцию ЮНЕСКО Фото: Анна Майорова © URA.RU

При крушении «Боинга» на территории Эфиопии погиб министр по делам культурного наследия Сицилии и сицилийской идентичности Себастьяно Туза. Об этом сообщает итальянское информагентство Agenzia Nazionale Stampa Associata.

«Среди пассажиров был Себастьяно Туса. Также с ним находились еще восемь итальянцев», — сообщает издание. Уточняется, что министр отправлялся в Найроби, столицу Кении, на конференцию ЮНЕСКО. Политика сопровождали трое волонтеров.

Пассажирский «Боинг» авиакомпании «Эфиопские авиалинии», вылетевший из Аддис-Абебы (Эфиопия) в Найроби (Кения), разбился утром 10 марта, напоминает агентство Nation News. При крушении погибли все 149 пассажиров из 33 стран и восемь членов экипажа. Как отмечает телеканал RT, трое человек на борту были гражданами России. О причинах падения пока не сообщается.