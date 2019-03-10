Все пассажиры, летевшие на разбившемся на территории Эфиопии «Боинге», погибли. На борту находились представители 33 стран, сообщает международное агентство новостей Reuters со ссылкой на собственный источник. По данным радио «Говорит Москва», россиянин мог находится на борту разбившего самолета.
«На борту нет ни одного выжившего пассажира, рейс перевозил пассажиров из 33 стран», — приводит RNS сообщение источника Reuters.
Пассажирский «Боинг» авиакомпании «Эфиопские авиалинии», вылетевший из Аддис-Абеба (Эфиопия) в Найроби (Кения), разбился утром 10 марта. На борту было 149 пассажиров и 8 членов экипажа. О причинах падения пока что не сообщается. Заведующий консульским отделом посольства России в Кении Олег Кипоренко заявлял, что его коллеги до сих пор уточняют информацию о россиянах, которые могли оказаться в самолете.