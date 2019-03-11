Сбербанк подтвердил гибель семьи сотрудников при крушении самолета в Эфиопии

Погибшие при крушении самолета «Боинг» авиакомпании «Эфиопские авиалинии» россияне Екатерина и Александр Поляковы были сотрудниками Сбербанка. Об этом сообщила в пресс-релизе кредитная организация.
«Они были совсем молоды, вместе учились, а последние годы работали в компании „Сбербанк Лизинг“, входящей в Группу Сбербанк», — говорится в сообщении. Банк отметил, что родственникам супругов будет оказана необходимая помощь и поддержка.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Поляковы полетели в Кению на отдых, который давно планировали. По словам подруги Екатерины, пара любила интересные красивые локации и выбирала места для путешествий, где как можно меньше туристов. Близкие также рассказали, что супруги работали в одном из московских отделений Сбербанка. Екатерина была бухгалтером, а Александр занимал должность программиста.
Пассажирский «Боинг» авиакомпании «Эфиопские авиалинии», вылетевший из Аддис-Абебы (Эфиопия) в Найроби (Кения), разбился утром 10 марта. При крушении погибли все 149 пассажиров из 33 стран, из них трое россиян.