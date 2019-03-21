Окружение экс-соратника Ходорковского в Екатеринбурге: уголовное дело против него завели по доносу

Причастны к делу журналисты и соратники оппозиционера Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Уголовное дело бывшего руководителя регионального центра движения «Открытая Россия» Максима Верникова, обыски у которого прошли неделю назад, было возбуждено после доносов. Об этом заявили на пресс-конференции, которую дали в Екатеринбурге сам Верников, его друг-оппозиционер Владислав Постников и адвокат Роман Качанов.

«Третье административное дело Верникова, давшее повод возбудить уже уголовное дело, „состряпано“ благодаря его коллегам-журналистам Ивану Морозову (из „МК-Урал“ и „Вечерние ведомости“) и Ксении Ширяевой („Регионы России“), — заявил Постников. — Они дважды давали показания в центре „Э“ и как будто под диктовку писали, что Максим является участником организации Open Russia Сivic Мovement [организация, признанная нежелательной на территории РФ — прим. ред.]».

Журналист «МК-Урал» и «Вечерние ведомости» Иван Морозов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По словам Постникова, все это — открытые сведения. «Информация была озвучена в ходе открытого судебного заседания у мирового судьи 17 января, — пояснил он. — Иван Морозов даже принес в центр «Э» распечатку своей статьи, где описывает Верникова как «местечкового лидера «Открытой России» Ходорковского, получающего средства из Лондона».

У самих журналистов — иная трактовка событий. «20 октября проходила скайп-конференция с Ходорковским, мероприятие проводила организация Максима Верникова, под конец пришли сотрудники центра по противодействию экстремизму, всех опросили. Меня потом вызвали, я рассказал все, как было, и мое объяснение легло в материал, который передавался в суд для вынесения Верникову административного наказания по статье 20.33 КоАП. Никакого доноса не было, заявление на него я не писал», — заявил «URA.RU» Иван Морозов. Ксения Ширяева в ответ на звонок «URA.RU» пообещала перезвонить.

По словам людей из окружения Верникова, первый «донос» на него якобы сделал его соратник — преподаватель философии в УрФУ, сторонник «Открытой России» Вячеслав Осетров. «Журналисты давали показания в ноябре, а Осетров еще в октябре предоставил полицейским видеозапись той конференции», — рассказал оппозиционер.

Сам Остеров признался «URA.RU», что относил файл в полицию. «Запись велась в гостинице, и на следующий день, по просьбе Верникова, была выставлена в интернете, „Э“-шники и так бы взяли ее, — говорит он. — Ничего „такого“ на ней не было — Ходорковский ведь часто выступает на радио, телевидении».

Преподаватель считает, что делал все это «во благо» Верникова. «Моя ошибка заключалась в том, что со мной не было адвоката — возможно, я допустил какой-то промах, но я считаю, что видео сыграло положительную роль: были показания людей, которые извращали то, что происходило, а в суде после просмотра видео вопросов больше не возникло, — говорит Осетров. — Заявления на Верникова я не писал — меня вызвали в центр „Э“, и я дал показания в его пользу — постарался доказать, что никаких нарушений с его стороны не было».

Сегодня Максим Верников заявил на пресс-конференции, что готов стать «узником совести».