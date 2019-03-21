Максим Верников не исключает, что может оказаться в тюрьме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший координатор регионального центра движения «Открытая Россия» Максим Верников, у которого 14 марта прошли обыски и в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ («осуществление на территории РФ деятельности нежелательной организации»), не исключает, что может оказаться за решеткой по окончании своего дела. Об этом активист заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос «URA.RU».

«Буду честен: не могу сказать, что я готов к этому. Еще за сутки до обысков я едва ли был готов к тому, что у меня будут реальные обыски, но они прошли, и я после этого жив-здоров, — сказал Максим. — Ну, а если посадят, будет новая для меня реальность». «Будет еще один узник совести», — сказал его адвокат Роман Качанов. Его слова вызвали смех у присутствующих, на что защитник заметил, что это не смешно. «Пока есть возможность, давайте посмеемся», — парировал Верников.

При этом фигурант дела надеется, что оно будет прекращено: его адвокаты рассчитывают на примечание к статье 284.1, оно говорит о том, что лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности нежелательной организации, освобождается от ответственности. А это как раз случай Верникова, который еще 15 февраля вышел из движения «Открытия Россия».

«Я не струсил: я вышел, потому что в тот момент уже не занимался ее делами — занимался „Урал МБХ медиа“ [СМИ, главным редактором которого Верников является — прим. ред.], — рассказал Максим. — Но, поскольку наличие у меня двух „административок“ [за деятельность, связанную с „Открытой Россией“ — прим.ред.] создавало риск уголовки, я решил, что игра не стоит свеч. Риски были бы оправданы, если бы я был реальным активным участником движения, как Анастасия Шевченко [активист из Ростова, на которую заведено первое в России уголовное дело по статье 284.1 — прим. ред.]»

Адвокат Верникова при этом заявил, что ходатайство о прекращении дела будет подано до завершения расследования. Также правозащитники пояснили, что считают преследование активистов движения «Открытая Россия» незаконным, поскольку это российское движение (по закону нежелательными могут быть признаны только иностранные или международные организации) и вообще не является организацией (не имеет юрлица). При этом, как сообщил екатеринбургский оппозиционер-активист Вячеслав Постников, в России уже более 50 активистов «Открытой России» привлечены к административной ответственности по статье 20.33 КоАП [такая же статья, как 284.1 УК РФ, только административная — прим. ред.]