Умер дедушка, отдавший детям-сиротам накопленный за 64 года миллион

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 21:45
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Попов был почетным гражданином Усть-Вымского районаФото: Межрайонный центр социального обслуживания населения «Доброта»

В Республике Коми скончался Евгений Попов — дедушка-меценат, который отдал детям-сиротам из реабилитационного центра миллион рублей. Эту сумму мужчина накопил за 64 года.

«Меценат, ветеран педагогического труда, отличник просвещения Евгений Попов ушел из жизни на 87 году», — сообщается на сайте межрайонного центра социального обслуживания населения «Доброта».

В прошлом году Евгений Попов стал известен тем, что пожертвовал на благотворительность миллион рублей, на который собирался строить новый дом. Пенсионер узнал о том, что детский приют в соседнем селе нуждается в средствах, и отдал ему все сбережения. Своих детей у него никогда не было.

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