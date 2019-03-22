Умер дедушка, отдавший детям-сиротам накопленный за 64 года миллион

В Республике Коми скончался Евгений Попов — дедушка-меценат, который отдал детям-сиротам из реабилитационного центра миллион рублей. Эту сумму мужчина накопил за 64 года.
«Меценат, ветеран педагогического труда, отличник просвещения Евгений Попов ушел из жизни на 87 году», — сообщается на сайте межрайонного центра социального обслуживания населения «Доброта».
В прошлом году Евгений Попов стал известен тем, что пожертвовал на благотворительность миллион рублей, на который собирался строить новый дом. Пенсионер узнал о том, что детский приют в соседнем селе нуждается в средствах, и отдал ему все сбережения. Своих детей у него никогда не было.