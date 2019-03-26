На Урале меньше всего занятых — в Курганской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стали известны регионы России с наиболее высоким уровнем занятости населения. Субъекты УрФО, с одной стороны, оказались в тройке лидеров, с другой — в хвосте списка.

«Первую строчку рейтинга с показателем занятости 77,2% занял Чукотский автономный округ», — сообщает RT со ссылкой на данные Росстата. Второе место по уровню занятости занял Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 75,6%. Замыкает тройку лидеров Москва — здесь занятость держится на уровне 74,6%. Далее следуют Санкт-Петербург и Магаданская область — в них показатель занятости 73,7 и 73 процента соответственно.

Меньше всего занятого населения в Республике Тыва — 49,4%. Также в числе аутсайдеров оказались Карачаево-Черкесия (50%), Ингушетия (54%), Дагестан (54,7%) и Курганская область (55%). Средний показатель занятости по России за ноябрь 2018-го — январь 2019 года составил 65,2%.

Ранее директор Центра статистики и науки о данных Российского экономического университета имени Плеханова Павел Смелов назвал регионы с самой высокой безработицей среди молодежи. Большая часть выпускников учебных заведений не может трудоустроиться в Республике Саха. Там молодежная безработица превышает 73%. За Якутией следуют Мурманская область (62%), Астраханская область (54,7%), Хакасия (54,5%) и Смоленская область (53,8%).