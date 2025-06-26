Белый дом просит Госдеп остановить расследования на Украине

Административно-бюджетное управление (АБУ) Белого дома рекомендовало Государственному департаменту США прекратить финансирование программ по поиску предполагаемых военных преступлений на Украине и в ряде других стран. Об этом 26 июня сообщает агентство Reuters.
«Речь идет о программах, которые реализуются на Украине, в Шри-Ланке, Гамбии, Ираке, Мьянме, Непале и Сирии», — уточняет агентство. Решение не является окончательным — у внешнеполитического ведомства сохраняется возможность его оспорить. Однако, как отмечает Reuters, вероятность того, что временно исполняющий обязанности помощника президента США по национальной безопасности Марко Рубио воспользуется этим правом, оценивается как низкая.
Ранее стало известно, что представители администрации Дональда Трампа добились ослабления формулировок в отношении России в итоговой декларации саммита НАТО, проходившего в Гааге. Кроме того, сенатор Марко Рубио отмечал, что Вашингтон воздерживается от введения дополнительных санкций против Москвы с целью сохранить возможность для дальнейших переговоров.
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