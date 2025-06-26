26 июня 2025

В Баку на киностудии «Азербайджанфильм» произошел взрыв

© Служба новостей «URA.RU»
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На горячую линию 112 поступила информация о взрыве, сопровождавшемся пожаром
На горячую линию 112 поступила информация о взрыве, сопровождавшемся пожаром Фото:

В Баку на территории киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы 26 июня произошел взрыв с последующим пожаром. Об этом сообщает агентство Report со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

В МЧС уточнили, что информация о происшествии поступила на горячую линию службы экстренного реагирования «112». «На место происшествия незамедлительно направлены силы соответствующих подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям», — сообщили в ведомстве.

Согласно информации Report, происшествие имело место на территории бывшей пиротехнической площадки киностудии. На место были оперативно направлены экстренные службы. Дополнительные сведения будут обнародованы по мере поступления.

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В Баку на территории киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы 26 июня произошел взрыв с последующим пожаром. Об этом сообщает агентство Report со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана. В МЧС уточнили, что информация о происшествии поступила на горячую линию службы экстренного реагирования «112». «На место происшествия незамедлительно направлены силы соответствующих подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям», — сообщили в ведомстве. Согласно информации Report, происшествие имело место на территории бывшей пиротехнической площадки киностудии. На место были оперативно направлены экстренные службы. Дополнительные сведения будут обнародованы по мере поступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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