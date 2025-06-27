В Лос-Анджелесе ограбили дом Брэда Питта

Дом голливудского актера Брэда Питта в Лос-Анджелесе подвергся ограблению, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах. Инцидент произошел в ночь на 26 июня. Трое неизвестных перелезли через забор, разбили окно и проникли в особняк звезды.
По данным источников, злоумышленники тщательно обыскали дом и похитили имущество, стоимость которого пока не уточняется. «Полиция разыскивает трех подозреваемых, которые перелезли через забор и проникли в дом, разбив окно», — приводит слова представителей полиции NBC News.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов изучают записи камер видеонаблюдения и опрашивают возможных свидетелей происшествия. По предварительным данным, сам Брэд Питт во время ограбления на вилле не находился. Следствие рассматривает версию целенаправленного нападения на дом известного актера.
Как отмечает телеканал, этот случай стал очередным в серии краж со взломом, которые участились за последние годы в престижных районах Лос-Анджелеса и Южной Калифорнии. Подобные преступления часто совершаются в отношении домов и имущества знаменитостей. Полиция предупреждает жителей о необходимости усилить меры безопасности и проявлять бдительность.
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