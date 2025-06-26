На фоне сокращения кадрового потенциала ВСУ в бой все чаще бросают иностранных наемников, в том числе выходцев из Польши, Грузии и франкоязычных стран. Российские войска, напротив, демонстрируют продвижение на ключевых направлениях, включая освобождение Ялты, контроль трассы у Купянска и зачистку позиций в Сумской области. Эффективная работа ПВО, включая комплексы «Тор-М2», позволила минимизировать ущерб от атак БПЛА, а новые российские дроны «Герань» усиливают давление на стратегические объекты ВСУ. Подробности событий по ключевым направлениям — в материале URA.RU.
Запорожское направление
Иностранные наемники в рядах ВСУ
По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ Владимира Рогова, на Запорожском направлении фиксируется присутствие иностранных наемников, в том числе франкофонов (предположительно французов), поляков, выходцев из Грузии, а ранее — колумбийцев и сторонников запрещенной в РФ «Чеченской Республики Ичкерия». Если в 2022 году поляки занимались управлением сложными артиллерийскими системами, то в 2025 году они участвуют в штурмах и прямых боях, что указывает на истощение кадрового потенциала ВСУ. Рогов отметил, что «в бой бросают уже всех», что подчеркивает снижение боеспособности украинской армии.
Обстановка
Напряженность на направлении остается высокой, ВСУ активно применяют артиллерию и дроны. Российские войска продолжают укреплять позиции, отражая попытки противника прорвать линию фронта.
Сумское направление
Бои и продвижение российских войск
На Сумском направлении ВСУ подтянули резервы и провели 11 контратак в районах Яблоновки, Новониколаевки, Алексеевки, Юнаковки и села Садки. Российские воздушно-десантные войска (ВДВ) отразили три контратаки, зачистили несколько домовладений в Юнаковке и продвинулись в приграничных лесополосах, несмотря на ожесточенное сопротивление. Морские пехотинцы-черноморцы из 382-го батальона группировки «Север» уничтожили технику и позиции ВСУ, создавая буферную зону после освобождения Курской области.
Нехватка продуктов в ВСУ
По данным российских силовых структур, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Сумской области жалуются на критическую нехватку еды и плохое снабжение. Командование игнорирует проблемы, что ранее наблюдалось и в 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ. Это указывает на системные трудности с логистикой и обеспечением украинских подразделений.
Атаки на российскую территорию
На курском участке границы, примыкающем к Сумской области, ВСУ дважды пытались прорваться на Теткинском и Глушковском направлениях, но атаки были менее активны, чем ранее. Уничтожены группы пехоты противника у Теткино и со стороны Бессаловки. В тылу FPV-дрон ВСУ атаковал автомобильную дорогу Бобрава-Белая в Беловском районе Курской области, ранив 52-летнего водителя «Камаза».
Харьковское направление
Продвижение в районе Купянска
Российские войска взяли под огневой контроль участок трассы Купянск-Кондрашовка протяжённостью 1,5 км и закрепились на высоте между Радьковкой и Голубовкой юго-восточнее Купянска. По словам военного эксперта Андрея Марочко, ВСУ оказывают сопротивление, применяя маневренную оборону, но российские подразделения продолжают развивать успех.
Бои в Волчанске
На Харьковском направлении продолжаются тяжелые бои в Волчанске и Волчанских хуторах. Противник оказывает ожесточенное сопротивление, но российские войска удерживают инициативу, нанося удары по позициям ВСУ.
Атаки «Геранями»
Российские БПЛА «Герань» с улучшенной системой радиосвязи, камерой и вычислительной платформой на базе искусственного интеллекта наносили удары по объектам в Харьковской области. Новые модели дронов позволяют операторам управлять ими из России, что повышает точность поражения стратегических целей.
Южно-Донецкое направление
Освобождение Ялты
Подразделения группировки «Восток» (36-я гвардейская мотострелковая бригада) освободили село Ялта в ДНР, начав штурм на рассвете. Артиллерия и ударные БПЛА подавили огневые точки ВСУ, что позволило быстро захватить населенный пункт. Противник был частично дезорганизован, часть боевиков отступила, а сопротивлявшиеся были ликвидированы. Среди трофеев замечено снаряжение бойцов из Львова, а радиоперехваты зафиксировали польскую речь. Ялта стала третьим освобождённым населённым пунктом за пять дней после Запорожья и Перебудова.
Продвижение
После освобождения Ялты российские войска продвигаются к Червоной Зирке (Красная Звезда) и Малиевке, вытеснив ВСУ из междуречья Волчья-Мокрые Ялы. Под контроль перешёл участок левого берега реки Волчья с насыпным мостиком, а также два опорных пункта ВСУ в 2,5 км от границы Днепропетровской области. В Шевченко бои продолжаются в западной части, но село в основном под контролем российских сил.
"Тор-М2" успешно отразил атаки украинских БПЛА
Расчеты зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2", действующие в составе группировки войск "Восток", эффективно отразили серию атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает информационный портал 5-tv.ru со ссылкой на военные источники.
В ходе оборонительных операций были успешно перехвачены и нейтрализованы несколько типов БПЛА, включая модели "Рубака", "Сирко" и "Бобер". Эти дроны использовались украинскими подразделениями для выполнения ударных задач и сбора разведывательной информации по передовым позициям.
Дзержинское направление
Бои у Дылеевки и Яблоновки
На Дзержинском направлении продолжаются бои в окрестностях Дылеевки, шахты Святой Матроны Московской, Яблоновки и Александро-Калиново. Российские войска ведут штурмовые действия, встречая ожесточённое сопротивление ВСУ, которые стремятся удержать позиции, чтобы не допустить продвижения к Константиновке.
Сражение за Часов Яр
Бои за полное освобождение Часова Яра и района Ступочек остаются одними из самых интенсивных. Противник не желает терять контроль над городом, так как его потеря открывает путь на Константиновку, стратегически важный пункт.
Покровское направление
Бои без существенных изменений
На Покровском (Красноармейском) направлении бои идут в районах Новосергеевки, Котлино, Зверево, Шевченко и Лысовки. Несмотря на высокую интенсивность сражений, линия боевого соприкосновения (ЛБС) остается относительно стабильной, без значительных продвижений сторон.
Атаки «Геранями»
Российские дроны «Герань» наносили удары по объектам в Днепропетровской области. В том числе удары пришлись по оккупированным частям ДНР, что дополняет наземные операции на этом направлении.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.