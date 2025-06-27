Над Брянской областью уничтожено четыре украинских дрона

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ПВО уничтожило четыре БЛА ВСУ
ПВО уничтожило четыре БЛА ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Четыре беспилотника самолетного типа были уничтожены над Брянской областью силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России в ночь на 26 июня. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По словам главы области, все летательные аппараты были своевременно обнаружены и успешно ликвидированы, жертв и разрушений на земле нет. «Силами ПВО Минобороны России четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Брянской областью», — написал Богомаз в своем telegram-канале.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Власти региона уточнили, что ситуация находится под контролем, угрозы для безопасности населения нет. Информация о повреждении объектов инфраструктуры не поступала.

В течение прошедшей ночи российские военные уничтожили 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, которые были обнаружены над девятью регионами страны, сообщали в Минобороны РФ.

Наибольшее число дронов — 23 — было сбито в Курской области. В Ростовской области поражено 11 аппаратов, в Брянской — шесть. Кроме того, по три беспилотника были уничтожены в Белгородской области и Московском регионе, среди которых два направлялись в сторону Москвы. Также два дрона были сбиты над Крымом, по одному — в Калужской области и на территории Мордовии, напоминает «Национальная служба новостей».

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Четыре беспилотника самолетного типа были уничтожены над Брянской областью силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России в ночь на 26 июня. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По словам главы области, все летательные аппараты были своевременно обнаружены и успешно ликвидированы, жертв и разрушений на земле нет. «Силами ПВО Минобороны России четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Брянской областью», — написал Богомаз в своем telegram-канале. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Власти региона уточнили, что ситуация находится под контролем, угрозы для безопасности населения нет. Информация о повреждении объектов инфраструктуры не поступала. В течение прошедшей ночи российские военные уничтожили 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, которые были обнаружены над девятью регионами страны, сообщали в Минобороны РФ. Наибольшее число дронов — 23 — было сбито в Курской области. В Ростовской области поражено 11 аппаратов, в Брянской — шесть. Кроме того, по три беспилотника были уничтожены в Белгородской области и Московском регионе, среди которых два направлялись в сторону Москвы. Также два дрона были сбиты над Крымом, по одному — в Калужской области и на территории Мордовии, напоминает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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