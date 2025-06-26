Губернатор Сальдо обвинил ВСУ в поджоге лесов

Вооруженные силы Украины за последние сутки спровоцировали масштабные лесные пожары на территории Херсонской области — площадь возгораний превысила 600 гектаров. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Киевский режим перешел к масштабному поджогу наших лесов. За последние 24 часа в результате вражеской агрессии вспыхнули лесные пожары площадью свыше 600 га. Возгорания леса зафиксированы в Алешкинском, Скадовском, Голопристанском, Чаплинском, Каховском, Великолепетихском и Новокаховском городских округах», — заявил Сальдо в своем telegram-канале. По его словам, большинство очагов возгорания удалось оперативно ликвидировать.
Кроме того, глава региона сообщил о новых обстрелах населенных пунктов области со стороны ВСУ. В частности, в Каховке был обстрелян местный некрополь, а в Новой Маячке вновь повреждена грузовая фура. В Новой Каховке противник нанес удар по зданию администрации округа. Также под обстрел попали населенные пункты Лазурное, Рабочий, Таврийск и Чернянка.
В результате ночных обстрелов, организованных ВСУ на территории Херсонской области, была повреждена электроподстанция, что привело к отключению электроэнергии у более чем 80 тысяч жителей. По словам Сальдо, в результате украинских ударов пострадали несколько мирных граждан: в селе Ровное ранения получили 58-летний мужчина и 78-летняя женщина. Кроме того, в Алешках в ходе атаки ВСУ серьезно повреждена машина скорой помощи. За прошедшую ночь подразделения противовоздушной обороны уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов на территории региона.
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