В Белом доме ответили на вопрос о возможных поставках Киеву ЗРК Patriot

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт отказалась комментировать обсуждение возможности передачи Украине дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot, отметив, что такие вопросы решает президент США. Об этом она заявила на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.
«Я предоставлю президенту говорить об этом», — сказала официальный представитель, отвечая на просьбу прокомментировать слова Дональда Трампа о вероятной передаче дополнительных ЗРК Patriot Киеву. В ходе брифинга Левитт подчеркнула, что любые заявления по этому вопросу — прерогатива президента.
Она также отметила, что прошедшие контакты между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским в Гааге носили частный характер. Подробности этих переговоров и возможные достигнутые договоренности не разглашаются.
Накануне, Трамп сообщил, что Вашингтон рассматривает вариант передачи Украине дополнительных комплексов ПВО Patriot. Президент США отметил, что решение по этому вопросу пока не принято, и оно требует согласования в различных ведомствах, напоминает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.