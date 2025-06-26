Трамп призвал судить демократов за утечку данных об ударах США по Ирану

Демократы виновны в утечке секретной информации о полетах ВВС США к ядерным объектам Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Демократы слили информацию о совершенном полете к ядерным объектам Ирана. Это вопиющий акт подрыва национальной безопасности. Их следует привлечь к ответственности», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Трамп не уточнил, о каком именно инциденте или военной операции идет речь, и не назвал конкретных политиков. Также не приводится информация о подтверждении факта утечки со стороны официальных источников.
Ранее Дональд Трамп уже обвинял СМИ, в частности CNN и The New York Times, в распространении материалов о недавних атаках США на иранские ядерные объекты, заявляя, что публикации основаны на утечках секретной информации и направлены на дискредитацию его администрации. Официальный представитель Белого дома отмечал, что доклад разведки о военной операции был засекречен, а появление данных в прессе связывалось с действиями анонимных сотрудников спецслужб.
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