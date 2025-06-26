26 июня 2025

Трамп призвал судить демократов за утечку данных об ударах США по Ирану

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп требует наказания для демократов за утечку данных о военных операциях
Трамп требует наказания для демократов за утечку данных о военных операциях Фото:

Демократы виновны в утечке секретной информации о полетах ВВС США к ядерным объектам Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Демократы слили информацию о совершенном полете к ядерным объектам Ирана. Это вопиющий акт подрыва национальной безопасности. Их следует привлечь к ответственности», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Трамп не уточнил, о каком именно инциденте или военной операции идет речь, и не назвал конкретных политиков. Также не приводится информация о подтверждении факта утечки со стороны официальных источников.

Ранее Дональд Трамп уже обвинял СМИ, в частности CNN и The New York Times, в распространении материалов о недавних атаках США на иранские ядерные объекты, заявляя, что публикации основаны на утечках секретной информации и направлены на дискредитацию его администрации. Официальный представитель Белого дома отмечал, что доклад разведки о военной операции был засекречен, а появление данных в прессе связывалось с действиями анонимных сотрудников спецслужб.

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Демократы виновны в утечке секретной информации о полетах ВВС США к ядерным объектам Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. «Демократы слили информацию о совершенном полете к ядерным объектам Ирана. Это вопиющий акт подрыва национальной безопасности. Их следует привлечь к ответственности», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Трамп не уточнил, о каком именно инциденте или военной операции идет речь, и не назвал конкретных политиков. Также не приводится информация о подтверждении факта утечки со стороны официальных источников. Ранее Дональд Трамп уже обвинял СМИ, в частности CNN и The New York Times, в распространении материалов о недавних атаках США на иранские ядерные объекты, заявляя, что публикации основаны на утечках секретной информации и направлены на дискредитацию его администрации. Официальный представитель Белого дома отмечал, что доклад разведки о военной операции был засекречен, а появление данных в прессе связывалось с действиями анонимных сотрудников спецслужб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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