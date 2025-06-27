Над Керчью прозвучали взрывы

Вечером 26 июня в районе города Керчь были слышны как минимум два взрыва, что связано с работой системы противовоздушной обороны по украинским беспилотникам. Об этом сообщают очевидцы.
«Со стороны Черного моря были видны яркие вспышки. По предварительным данным, сработала система ПВО по украинским БПЛА», — говорится в сообщении telegram-канала Shot.
Дополнительно известно, что ранее в этот же вечер было временно перекрыто движение по Крымскому мосту. Менее чем через час транспортное сообщение по мосту было полностью восстановлено. О пострадавших и разрушениях информации не поступало. Официальные органы ситуацию пока не комментировали, пишет RT.
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