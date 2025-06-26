Bloomberg: VNG отказалась судиться с «Газпромом»

Немецкая энергетическая компания VNG AG отказалась от продолжения судебной тяжбы с «Газпромом». Об этом сообщает Bloomberg.
«VNG AG приостановила судебный иск против российского ПАО „Газпром“, поскольку перспективы возврата средств туманны. VNG раньше получала большую часть газа от „Газпрома“. Дорогостоящие судебные издержки также являются еще одной причиной приостановки исков», — пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Несмотря на выигранные арбитражные иски после того, как «Газпром» не выполнил контракты на поставку в 2022 году, такие компании, как Uniper SE, также изо всех сил пытаются добиться компенсационных выплат. Отчасти это связано с тем, что международные активы российского газового гиганта сократились после национализации Gazprom Germania в разгар энергетического кризиса в Европе, отмечает издание.
Параллельно стало известно, что «Нафтогаз Украины» направил «Газпрому» требование о выплате 1,37 миллиарда долларов. Эта сумма была присуждена украинской компании решением международного арбитража в Цюрихе, пишет телеканал RT.
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