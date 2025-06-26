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00:10
СК показал допрос матери из Камышлова, которая убила младенца и сбежала. Видео
00:07
В Тобольске пройдет трехкилометровый заплыв по Иртышу
00:02
Раненый журналист из КНР отказался от эвакуации в Москву
Суд не стал отменять несправедливый арест редактора URA.RU Аллаярова
00:01
В Кургане монтируют новую остановку в Заозерном. Фото
26 июня 2025
23:37
Венгрия заблокировала переговоры о приеме Украины в ЕС
23:19
Niletto взорвал выпускной: самые крутые кадры с концерта в Кургане. Фоторепортаж
1
Путин и Си Цзиньпин не приедут в Рио-де-Жанейро на встречу с коллегами: что нужно знать о саммите БРИКС
23:16
Парламент Грузии принял закон об ограничении свободы слова
23:15
Суд признал незаконными скандальные выборы мэра в пригороде Екатеринбурга
2
22:57
Винтур покинула пост главного редактора Vogue
Иран объявил победу, Израиль считает ущерб: что происходит на Ближнем Востоке на третий день перемирия
22:57
Конфликт с нефтяниками, голодовка и расстрел среди бела дня: как погиб легендарный мэр Нефтеюганска
22:55
Совбез: более 40% трудовых мигрантов предпочитают шариат светским законам
1
22:47
Захарова жестко ответила на атаку ВСУ на китайского журналиста
Из продавщицы в главреда Vogue: чем известна самая влиятельная женщина в мире моды Анна Винтур
22:47
Губернатор Текслер в Москве участвует в заседании генсовета «Единой России». Фото
22:46
Жизнь в Германии, свадьба в Лас-Вегасе и скандалы со звездами: Виктору Дробышу — 59
22:45
Фестиваль выпускников и задержание экстремистов: главное в Кургане за 26 июня
Подростки пострадали при взрыве неизвестного устройства в Калининграде: что случилось
22:41
Власти Прикамья судятся с экс-оператором Кунгурской пещеры за землю перед входом
1
22:39
Студентов на Ямале ждет повышение стипендий
22:39
Во время атаки БПЛА на Брянск власти напомнили о важном запрете
ВС РФ применили бомбу с эффектом землетрясения, ВСУ ударили по китайским журналистам: главное об СВО 26 июня
22:33
Niletto и выпускной в Кургане — вечер, полный драйва и крутых моментов. Видео
22:28
Бойца ММА отправили на 28 лет в тюрьму за убийство инспектора в парке «Зарядье»
2
22:27
Появились фото с места взрыва баллона в Калининграде, где пострадали дети
«Мы очень хотим вернуться»: кто из уехавших звезд может вновь «обрести Родину» в России
22:12
Украинские дроны пытаются атаковать Брянск
22:06
Подростки из Калининграда получили серьезные ожоги от взрыва баллона с кислородом
22:00
«Евровидение» в 16 лет, громкий развод и проплаченная победа дочки: Алсу — 42
2
Путин расширит проект, созданный с Лукашенко и Назарбаевым
21:53
Путин рассказал о сотнях российских бизнесменах на важном форуме в Минске
21:41
США сократили расходы на Украину в 2026 году
1
21:36
Свердловских бойцов вернули из плена ВСУ. Документ
«Единая Россия» выходит на финишную прямую перед выборами
21:30
Путин раскрыл, как грабеж активов России на Западе поможет стране
21:25
Путин: уровень безработицы в России один из лучших по показателям в мире
21:20
И скучно и грустно: как обветшали тюменские фонтаны. Фоторепортаж
Любовь со школьных лет, партийная верность и поздравление от Путина: Геннадию Зюганову исполнился 81 год
21:17
Путин похвалил солидный объем товарооборота ЕАЭС
3
21:17
Путин заявил, что конфликт Ирана и Израиля останется в прошлом
1
21:16
Поэты, художники, певцы: какие творческие способности есть у свердловских политиков
4
Бунтарство в молодости, три брака и зависимость: факты из жизни Ларисы Гузеевой, попавшей в скандал с вилами
21:12
Отдых в стиле люкс: топ-10 самых дорогих курортов и гостиниц в России
2
21:11
В курском приграничье найден труп бойца ВСУ с личным жетоном
21:09
Новый аэропорт, жилец против мэра и опасный пациент из психдиспансера: события на Ямале 26 июня
1
В России серьезно взялись за маркетплейсы после серии скандалов
21:05
Путин поощрил пятерых жителей ХМАО грамотами и благодарностями
21:04
Хинштейн: за жизнь раненого под Курском журналиста из Китая борются медики
21:03
Челябинцам потребуется 53 средних зарплаты для покупки «однушки»
На Гузееву написали заявление в полицию из-за скандала с виллами на Бали: чем для нее это может закончиться
21:00
МИД России рассказал, какой будет реакция на присоединение стран к трибуналу СЕ и Украины
1
20:58
В Кургане обсуждают, что Niletto выступил на закрытой вечеринке у крупного застройщика. Инсайд
4
20:56
«Буду принимать усилия, чтобы не допустить»: депутат Милонов — о возвращении Козловского в театр
1
Коуч Алекс Лесли устроил «флешмоб» с хватанием девушек за ягодицы: что грозит «гуру секса и соблазнения»
20:55
Медведев пообещал приехать в Курскую область
20:55
Банк «Траст» готовит к продаже базу разорившегося строительного треста из ХМАО. Фото
20:48
Скупал лошадей, засудил однокурсника и возглавил завод: топ забытых пермских политиков
1
ВС РФ закрепились возле Купянска: карта СВО на 26 июня
20:46
Медведев рассказал о новых попытках вторжения ВСУ в Курскую область
20:45
Шесть раз по три: кто вошел в топ избирательных списков на выборах в челябинское заксобрание
20:43
Свердловского бойца экстренно выдернули с передовой
Как пройдет «свадьба века» Джефа Безоса и Лорен Санчес: миллиарды на угощение, звезды и протесты в Венеции
20:42
Лукашенко: ЕАЭС затопчут, если союз не будет развиваться
1
20:35
Замгубернатора ХМАО вошла в состав наблюдательного совета авиакомпании
3
20:33
В центре Тюмени ограничат движение
Беспилотники ВСУ пытались долететь до Москвы: карта атак БПЛА на утро 26 июня
20:31
Журналист из Китая попал под обстрел ВСУ в Курской области
3
20:28
Начались испытания лайнера МС-21 с российскими системами. Видео
1
20:20
Федеральный застройщик объявил о сотрудничестве с Газпромбанком
В Махачкале упал лифт с детьми: самые крупные аварии лифтов в России за последнее время
20:20
В Нефтеюганске сорваны сроки ремонта городского фонтана
20:18
Более ста бойцов СВО выдвинут на выборы в УрФО. Фото
1
20:17
Ничего не меняется: адвокат Прилучного пролила свет на отношения Муцениеце с сыном
20:14
Один из сильнейших боксеров мира определился с соперником для боя
20:12
Раскрыты планы Евросоюза объявить войну России
1
20:12
Глава Кургана Науменко обратился к выпускникам на фестивале «Прекрасное далеко». Видео
2
20:10
Автосалон пермского миллиардера Репина в 30 раз сократил прибыль
20:08
«Школу бросил»: что известно о бизнесмене из ХМАО, оказавшемся в центре скандала с Гузеевой
20:03
Сколько стоит в Тюмени сделать вывеску, на которой не будет иностранных слов
2
20:00
Трамп потребовал уволить журналистов, писавших про атаку США на Иран
2
20:00
Ученые степени и несколько специальностей: образование топ-чиновников ЯНАО
19:57
МЧС ХМАО опубликовало список пляжей, где разрешено купаться
1
19:54
Застали Сталина: самые возрастные депутаты в Тюменской облдуме
1
19:53
Захарова назвала будущую площадку для переговоров России и Украины
19:49
Что известно о новом заместителе губернатора Тюменской области Биктимерове
19:49
Слова Соловьева о «ядерном ударе по Польше» напугали Европу
7
19:48
Облако пыли стало причиной массового ДТП на свердловской трассе. Фото
1
19:45
Над Пермским краем пронесется и изменит погоду циклонический вихрь
19:41
Захарова пообещала Германии ответные меры из-за произвола российских журналистов
19:41
Экспертиза одобрила строительство нового ЖК на берегу озера в Челябинске. Карта
1
19:40
Нейросеть из ХМАО обошла Chat GPT и Deep Seek в батле на IT-форуме. Фото
1
19:38
Замсекретаря Совбеза: Запад усилил вербовку мигрантов для терактов в РФ
1
19:38
Суд обязал ямальского мэра устранить недостатки в новостройках
19:35
Путин отметил достижения тюменца
19:35
Вахтовик из ХМАО отсудил пять миллионов рублей за ожоги при пожаре на месторождении
19:33
Бизнесмен в ЯНАО попался на завышении цен на продукты питания
19:29
Louis Vuitton сделали своего «Лабубу»
19:26
Перезапуск «Моей прекрасной няни» выйдет в сентябре: утверждена главная актриса
3
19:20
В Курганской области подняли порог штрафов за свалки и купание
3
19:20
Мэрия пермского Соликамска будет платить Росгвардии за охрану порядка
19:19
В Тюмени снизилась смертность на дорогах
19:19
В ХМАО врачи внедрили прорывную технологию устранения тромбов
1
19:15
Жители ХМАО начали продавать самую вкусную лесную ягоду по заоблачным ценам
1
19:10
В ста километрах от Екатеринбурга вводят карантин после жесткого нападения собаки
19:07
Россия и Украина совершили очередной этап обмена пленными. Видео
19:04
Жители Пермского края решили, какие парки и скверы нужно благоустроить в первую очередь. Фото
19:01
ОНФ обнаружил огромную свалку строительного мусора под Нижневартовском. Фото
19:01
Тюменские врачи нашли у пациентов редкие генетические заболевания. Список
19:00
Стоимость сотки земли в ЯНАО стала ближе на шаг к московским ценам
19:00
В Кургане напротив отделения КПРФ установили площадку с мусорными баками. Видео
3
19:00
«Это унизительно»: в колонии Челябинска установили камеру для наблюдения за парализованной арестанткой
4
18:57
Тюменский театр завоевал престижную награду
18:57
Макрон проспал саммит Евросоюза
2
18:56
В Перми обустроят платную парковку почти за 9 млн рублей
18:52
Пермский край стал лидером по количеству проектов комплексного развития территорий
18:49
Состоялся очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной
18:45
Курганского трансгендера* могут отправить в СИЗО для мужчин: мнение юристов
1
18:45
Крупный застройщик из Тюмени построит бассейн в арктической зоне ХМАО
18:37
Суд арестовал мужчину, напавшего на двухлетнего ребенка в Шереметьево. Видео
3
18:32
Стало известно, сколько тюменские власти заработали на платных парковках
18:30
URA.RU выяснило, где именно в Кургане построят фармацевтический завод за миллиарды рублей. Эксклюзив
1
18:30
Сын женщины, погибшей при взрыве газового баллона в Ивделе, оказался бойцом СВО
18:29
Рыбалку снова разрешили: подборка клевых мест в Свердловской области
18:28
Лихачей на «путинской трассе» до Екатеринбурга будут ловить нейросети
18:26
Как Курганская область становится индустриальным хабом Урала: интервью URA.RU с замгубернатора Гавриным
9
18:26
В ХМАО взлетели цены на самый популярный бензин
2
18:26
В Свердловской области дом, пострадавший от взрыва газа, снесут
18:25
Владимир Путин объявил благодарность коллективу пермского вуза
18:22
«Продали, чтобы собака на сене не сидела»: сургутских чиновников подозревают в злоупотреблении полномочиями
18:21
Прилепин рассказал, как уехавшие звезды смогут вернуться в Россию
7
18:20
Арестован мужчина, который швырнул об пол ребенка в Шереметьево
18:15
В ХМАО врачи вдвое увеличили число телемедицинских консультаций
1
18:15
Челябинские замминистра и легенда волейбола получили награды от президента
1
18:14
Ямальские врачи спасли подорвавшегося на мине жителя ДНР. Фото
18:13
Бывший свердловский мэр, обвиненный во взятке, вышел из-под ареста
1
18:12
Reuters: Северная Корея готовит дополнительные войска для поддержки СВО
3
18:12
Путин продлил отсрочку от армии для старообрядцев
1
18:10
К пермячке, в которую стреляли во время пробежки, вернулось зрение
18:10
Пермский классический университет раскрыл самые популярные направления для обучения
18:06
Власти раскрыли, сколько тюменцев получили компенсацию после паводков
18:06
Екатеринбурженка брала миллионы с туристов и кидала их: приговор скандальной бизнесвумен
2
18:04
Чем опасна экстремистская организация «Граждане СССР»* — мнение курганского эксперта
6
18:00
Пермского мэра опять провожают в отставку
17:59
Песков: конфликт Израиля и Ирана нельзя сравнивать с СВО
1
17:57
WP: Украина надеялась на перемирие в 2025 году
17:57
В Нижневартовске приставы со скандалом забрали детей у матери
17:54
В Кургане для машин на два дня перекроют одну из улиц
17:52
«Попала в свой капкан»: продюсер оценил публичный конфуз Веры Брежневой в Кишеневе
1
17:52
От 41 тысячи: в каких пермских санаториях остались путевки на лето и сколько они стоят
17:46
Песков раскрыл, зачем Запад пугает угрозами со стороны России
2
17:45
Мэр Челябинска Лошкин проверил ход масштабного ремонта теплотрассы. Фото
1
17:45
Дорожники закончат ремонт трассы «Иртыш» под Курганом раньше срока
17:43
Похитители овец: как в Курганской области трое пьяных мужчин хотели незаконно перекусить
1
17:41
Песков высказался о переговорах с США
2
17:41
Путин поблагодарил пермячек за трудовые успехи
17:37
Песков — URA.RU: США нужно приглашать в Нагасаки, чтобы все помнили, кто сбросил атомную бомбу. Видео
1
17:33
«Любила выпить и покурить»: соседка рассказала про погибших при взрыве жителей Ивделя
17:29
Ее искали следователи, опера и собака: челябинка пыталась скрыться после «мокрухи»
17:28
Путин отметил заведующую детсадом и коллектив гимназии в Ноябрьске
17:26
Песков заявил, что нельзя сравнивать конфликты на Украине и на Ближнем Востоке
17:24
Кремль озвучил, когда начнется третий тур переговоров в Стамбуле
17:22
Президент Финляндии сделал дерзкое заявление о судьбе Украины при Трампе
1
17:20
Двенадцать российских школьников показали рекордные результаты на ЕГЭ: рецепты успеха от стобальников
17:19
На Челябинскую область обрушатся штормовой ветер с ливнями и градом
1
17:17
У тюменского губернатора появился новый зам
1
17:17
В центре Челябинска в рабочий день на сутки ограничат движение для транспорта. Схема
17:14
«Делал массаж»: задержанный на пляже Кургана транссексуал* оказывал платные услуги на дому. Фото
4
17:13
Трамп одной фразой обвалил доллар до значений 2022 года
2
17:12
Стали известны подробности о подростке, которого жестко задержали охранники в Кургане. Видео
3
17:11
Россиян пугают фейком о введении обязательной сдачи биометрии
4
17:09
Треки сбежавшего из РФ рэпера хотят запретить
3
17:08
Поколение перемен: как молодые лидеры меняют политический ландшафт Курганской области
4
17:05
«Похоже на выстрелы»: жители Сургута устроили потасовку около торгового центра. Видео
17:05
Хоккеист Артемий Низамеев вернулся из США в Челябинск
2
17:03
На стройке ЖК в Екатеринбурге нашли боевой снаряд со взрывателем. Фото
5
17:02
Белый дом опубликовал видео с Трампом под песню «Папочка дома»
17:02
«Хотел выделиться»: в Тюмени нашли подростка, который на камеру сжег свой паспорт
17:01
Между Челябинском и Екатеринбургом временно остановят движение
17:00
Новосибирская авиакомпания увеличит количество рейсов в ЯНАО
1
16:57
В Перми умер барабанщик известной музыкальной группы
16:54
Медведев сделал заявление о буферных зонах на границе с Россией
3
16:53
Уральский титановый гигант заплатит сотни тысяч рублей за поступление в УрФУ. Фото
16:51
В Кургане прогнозируется 26-градусная жара
4
16:51
Самый хайповый губернатор страны Филимонов затеял новый передел заксобрания
16:44
В Курганской области ФСБ накрыла нарколаборатории по производству мефедрона. Фото
1
16:44
Врач-косметолог объяснила, почему Пынзарь распухла после филлеров
1
16:43
В Челябинске открылась китайская лапшичная
3
16:42
«Все вокруг горит, ужас»: соседка погибших пенсионеров рассказала, как взорвался дом в Ивделе
16:41
Авиакомпания из ХМАО поменяла название «дочки», работающей с нефтяниками
16:39
В ЯНАО на ремонт закрыли роддом
16:38
Полпред Жога призвал наносить удары в «информационной войне». Фото
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16:35
Стало известно о романе экс-президента США Кеннеди со стюардессой, забеременевшей от него
16:34
Лавров недоволен заявлениями Израиля о перемирии на Ближнем Востоке
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16:29
Пермский спикер Сухих подчеркнул важность цифровизации в законотворчестве
1
16:26
В Курганской области участникам ЧВК «Вагнер» выдали удостоверения ветеранов СВО. Фото
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16:23
Россияне жалуются на сбои приложения РЖД
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16:21
Патриотизм объединяет: в Челябинской области подвели итоги работы Движения Первых
16:16
В ЕС предложили создать армию беспилотников для войны с Россией
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16:15
В Челябинске среди миллионников сильнее всего снизились цены на новостройки
16:15
Чем известно Митинское водохранилище, куда курганцам ограничили доступ
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16:13
УФАС проверит цены на воду и товары в пермском аэропорту
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16:12
На Вынгапуровском ГПЗ завершили капитальный ремонт газотурбинного двигателя
16:11
В Тюмени «черные ассенизаторы» заливают водоемы фекалиями. Фото, видео
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16:10
В Кургане охранники жестко задержали подростка за кражу часов из ювелирки. Видео
2
16:05
Мегазвезды, дожди и ограничения: полная инструкция по «Ночи музыки» в Екатеринбурге
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16:04
«Дорого-богато» и эпатажно: пять свадеб российских звезд, поразившие своим размахом и скандалами
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16:00
Пермский депутат сел за руль автобуса
15:57
В Перми на Коммунальном мосту произошло массовое ДТП. Видео
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15:56
Газовый баллон, взорвавшийся в Ивделе, погибшие пенсионеры притащили с помойки
15:55
Иран разорвал связи с МАГАТЭ
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15:54
Статусным гостям «Иннопрома» придется заплатить больше за VIP-билет
15:51
«Обвинения голословны, а дело сфабриковано»: москвичи обвинили челябинского коммерсанта в оговоре
15:51
Депутат Барбашин принял участие в борьбе с рекламой наркотиков в Челябинске. Видео
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15:49
Свердловчанин стал дезертиром после отсрочки и получения миллионов от Минобороны
15:49
Власти ЯНАО открыли набор на целевое обучение по медицинским специальностям
15:47
Чем известен бывший худрук Курганского театра драмы Гушанский, который ушел из жизни
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15:47
В российских школах начнут ставить оценки за поведение с 1 сентября
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15:43
Викторию Боню оштрафовали на 50 тысяч за пропаганду наркотиков
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15:43
Полюбуйтесь напоследок: какие вывески и надписи в Тюмени скоро окажутся вне закона. Фоторепортаж
4
15:42
«Ушли все отпускные»: маркетплейс без ведома екатеринбурженки купил сертификаты на десятки тысяч рублей
15:41
Достойны Книги рекордов Гиннеса: самые грандиозные и дорогие свадьбы в России и мире
1
15:39
Адвокат с мэрскими амбициями: чем известен скончавшийся в колонии экс-глава челябинского района Шиманович
2
15:38
Следователи возбудили дело против пермяков, избивших водителя из-за парковки
15:36
Лидер Ирана заявил о победе над США
7
15:31
Задержанная за передачу Украине данных о ЧФ не видела в этом ничего плохого
8
15:31
Московский суд оштрафовал Викторию Боню за пропаганду наркотиков
1
15:31
Экс-губернатора Пермского края Олега Чиркунова, уехавшего в Европу, заметили в Перми. Фото
6
15:28
Челябинцам назвали не требующие опыта высокооплачиваемые специальности
15:25
Ушел из жизни актер и экс-худрук Курганского театра драмы Гушанский. Фото
15:20
Лидер Ирана объявил победу над Израилем
3
15:19
В аэропорту Екатеринбурга поймали китайца со 190 ботинками на правую ногу. Фото
5
15:19
Челябинский хоккеист Евгений Кузнецов вернется в НХЛ
3
15:18
Свердловчанка поборется за звание самой красивой стюардессы мира. Фото
15:18
Синоптик предупредил о холодах на главном выпускном России
2
15:17
Сколько зарплат нужно отложить, чтобы купить «однушку» в Перми
1
15:15
Niletto, вальс, барабаны: что ждет курганских выпускников на фестивале «Прекрасное далеко». Афиша
1
15:15
На каком пляже задержали транссексуала* в Кургане, обвиняемого в экстремизме. Эксклюзив
5
15:15
В Шадринске ожидается солнечная погода
15:13
Михаил Боярский госпитализирован в Санкт-Петербурге
4
15:13
Эрдоган сообщил о желании Трампа встретиться с Путиным в Турции
1
15:13
Пермяк украл электричества на несколько миллионов рублей
15:08
Рекордное количество квартир выставили на продажу в Екатеринбурге
1
15:05
Глава СК взялся за дело об убийстве малышки матерью в Камышлове
15:05
Кремль озвучил точное число вернувшихся с СВО россиян
15:04
Преступник сознался в чудовищном убийстве пары из Свердловской области
1
15:02
В РПЦ возмутились изображением полумесяца на храме Василия Блаженного
18
15:02
Что грозит Гузеевой на фоне обвинений в мошенничестве: объясняет адвокат Жорин
15:00
Исторический фудтур: гастроэкскурсия в курганском доме Кюхельбекера
4
14:59
В Кургане открыли памятник легендарному генералу Дубынину. Фото
14:58
В Челябинске сменили перевозчика на скандальном маршруте №51
3
14:57
Власти Перми ищут проектировщика для реконструкции улицы Островского
14:57
Верховный лидер Ирана объявил о победе Тегерана над Израилем
9
14:56
Как правильно подкармливать яблони в июне: важные советы садовода
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