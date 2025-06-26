Захарова пообещала наказать виновных в нападении на журналистов из КНР

Лица, причастные к атаке на китайскую съемочную группу телеканала «Феникс» в Курской области, будут установлены и привлечены к ответственности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удар украинского беспилотника по иностранным журналистам на территории России. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.
«Виновные в посягательстве на жизнь китайских журналистов будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание», — подчеркнула Захарова. По ее словам, Россия расценивает произошедшее как целенаправленное нападение киевского режима на представителей зарубежных СМИ, выполнявших профессиональные обязанности.
В комментарии МИД отмечается, что в результате атаки пострадал аккредитованный при российском внешнеполитическом ведомстве шеф-корреспондент московского бюро телеканала «Феникс» Лу Юйгуан. Журналист, имеющий более 20-летний опыт работы в России, получил ранение в голову. Сразу после инцидента он был доставлен в городскую больницу Курска, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Российская сторона выразила пожелания скорейшего выздоровления и полного восстановления Лу Юйгуану.
В результате удара украинского беспилотника по территории Кореневского района Курской области корреспондент из Китая Лу Юйгуан получил травму кожи головы. Сообщается, что пострадавший отказался от госпитализации. Ранее появлялась информация о том, что журналист из КНР не согласился на транспортировку в Москву, напоминает RT.
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