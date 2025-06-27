Части россиян захотели возместить траты за новогодние мероприятия

В Госдуме предложили полностью компенсировать расходы на новогодние мероприятия для многодетных, малообеспеченных семей и пенсионеров. Соответствующее обращение министру труда Антону Котякову направили глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
«Необходимо компенсировать стоимость билетов многодетным, малообеспеченным семьям и пенсионерам на посещение музеев, выставок, катков, горок и иных объектов семейного досуга в период с 25 декабря по 8 января. Считаю целесообразным рассмотреть возможность включения указанной меры в комплекс государственных социальных программ в период новогодних и рождественских праздников», — говорится в документе, передает РИА Новости.
Авторы обращения отметили, что ранее уже направляли аналогичный запрос в адрес министерства культуры. Цель предлагаемых мер — обеспечить социальную справедливость и повысить доступность культурных мероприятий для социально уязвимых категорий граждан в праздничные дни.
Ранее обсуждались меры по расширению поддержки многодетных семей. В их числе — законопроект об отмене критерия нуждаемости для получения социальных льгот и инициативу РЖД по предоставлению купе в поездах для таких семей. Профильные ведомства подчеркивают необходимость создания равных условий и снижения бюрократической нагрузки для упрощения доступа многодетных семей к помощи и улучшения условия их отдыха.
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