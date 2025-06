Стала известна причина смерти легендарного музыканта группы Beach Boys

Fox News: причиной смерти Брайана Уилсона стала остановка дыхания

Уилсон скончался на 83-м году жизни в США Фото: Илья Московец © URA.RU Причиной смерти Брайана Уилсона, одного из основателей культовой американской группы The Beach Boys, стала остановка дыхания. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заключение судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес. В официальном отчете эксперты указали, что основной причиной смерти 82-летнего музыканта названа остановка дыхания. В документе также перечислены сопутствующие факторы, в числе которых сепсис и цистит. «В отчете также упоминаются хроническая дыхательная недостаточность, хроническая болезнь почек, нейродегенеративное расстройство и обструктивное апноэ сна», — уточняет Fox News со ссылкой на материалы судебно-медицинской экспертизы. О смерти Брайана Уилсона стало известно 12 июня — информацию тогда подтвердила его семья. Согласно опубликованным данным, в последние годы музыкант страдал сразу несколькими тяжелыми заболеваниями, что могло повлиять на его общее состояние. Официальных комментариев от представителей The Beach Boys по поводу результатов экспертизы на данный момент не поступало. Наибольшую известность он приобрел благодаря созданию и деятельности в легендарной группе The Beach Boys. Именно этот коллектив в 1966 году выпустил один из самых значимых альбомов в истории музыки — «Pet Sounds», напоминает телеканал 360.

