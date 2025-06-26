26 июня 2025

Самолет с освобожденными из плена российскими бойцами приземлился в Подмосковье

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В Подмосковье прибыли вернувшиеся из украинского плена российские бойцы
В Подмосковье прибыли вернувшиеся из украинского плена российские бойцы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Подмосковье 26 июня приземлился военно-транспортный самолет Ил-76МД с седьмой группой российских военнослужащих, которые вернулись из украинского плена в рамках обмена между Россией и Украиной. Об этом сообщает корреспондент с места событий.

«Самолет Ил-76МД приземлился в Подмосковье с седьмой группой военнослужащих РФ, вернувшихся из украинского плена в рамках обмена», — сообщил журналист. Информацию передает ТАСС.

Согласно информации, предоставленной Минобороны России, новая группа российских военнослужащих вернулась на родину с территории, находящейся под контролем Киева. Это стало возможным благодаря обмену пленными, организованному в соответствии с договоренностями, достигнутыми между Россией и Украиной в Стамбуле. В рамках обмена украинской стороне была передана определенная группа военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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В Подмосковье 26 июня приземлился военно-транспортный самолет Ил-76МД с седьмой группой российских военнослужащих, которые вернулись из украинского плена в рамках обмена между Россией и Украиной. Об этом сообщает корреспондент с места событий. «Самолет Ил-76МД приземлился в Подмосковье с седьмой группой военнослужащих РФ, вернувшихся из украинского плена в рамках обмена», — сообщил журналист. Информацию передает ТАСС. Согласно информации, предоставленной Минобороны России, новая группа российских военнослужащих вернулась на родину с территории, находящейся под контролем Киева. Это стало возможным благодаря обмену пленными, организованному в соответствии с договоренностями, достигнутыми между Россией и Украиной в Стамбуле. В рамках обмена украинской стороне была передана определенная группа военнослужащих Вооруженных сил Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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