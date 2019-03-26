Чемезов был назначен накануне. Уже есть две версии, вместо кого Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Реформа свердловского правительства

Новый свердловский вице-губернатор Олег Чемезов в ближайшее время сменит первого замглавы региона Свердловской области Алексея Орлова. Со вчерашнего вечера такую версию развития событий обсуждают члены регионального правительства.

«Место замгубернатора по стратегии всегда было пустое в плане полномочий и возможностей. Да и как уроженцу Тюмени писать стратегию Свердловской области? Плюс назначение, очевидно, проходило впопыхах, раз никто не знал. Так что нынешнее место временное, а цель, по всей видимости, это место [первого замгубернатора Алексея] Орлова — тот ведь реально решает вопросы с бизнесом и рулит хозяйством. Чемезову, зная его биографию, именно это ближе всего», — таково собирательное мнение сразу нескольких представителей областного кабинета министров.

Олег Чемезов был представлен коллегам по правительству вечером 25 марта. Его назначение стало неожиданностью для большинства областных чиновников — в планы оказалось посвящено только ближайшее окружение. Появление нового члена правительства поначалу связали с возможным изменением политической конфигурации, в которой вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько может стать номинальной фигурой, а реальным политическим замглавы региона будет именно Олег Чемезов.

Версия про Орлова стала следующей в череде обсуждаемых и вызвала легкую панику в окружении первого зама. Впрочем, официально это беспокойство никто подтверждать не готов. «Распределение полномочий осуществляет губернатор. Круг полномочий и задач Олега Леонидовича [Чемезова] определен — с можно ознакомиться. Никаких изменений в статусе, обязанностях и полномочиях Алексея Валерьевича [Орлова] не произошло», — пояснили в аппарате первого заместителя губернатора.

Сам Олег Чемезов первый день своей работы на новом посту посвятил встречам с подчиненными и обмену опытом с предшественниками.

«В данный момент я беседую с руководителем одного из учреждений, деятельного которого входит в сферу моих полномочий. Накануне мы уже виделись с Александром Высокинским (главой Екатеринбурга, в прошлом занимавшем пост замгубернатора, на который и был приглашен Чемезов — прим. ред.) перебросились парой слов, а сегодня встретимся и все обсудим подробно и точно. Я, безусловно, намерен обеспечить преемственность взятого ранее курса», — рассказал новоиспеченный свердловский чиновник корреспонденту «URA.RU».